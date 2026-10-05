Шефът на разузнаването на САЩ оглавява новата група за „суперинтелигентност“ на Тръмп

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Американският президент Доналд Тръмп назначи директора на националното разузнаване за ръководител на нова работна група за изкуствения интелект, която по думите му ще координира взаимодействието на правителството с потребители, компании и „религиозни организации".

Джей Клейтън ще оглави работната група, която вече бе разкритикувана от представители като демократичния сенатор Елизабет Уорън, призоваваща за регулация на изкуствения интелект, съобщава Би Би Си.

Тръмп отхвърля идеята за закони, които да контролират развитието на технологията, въпреки дебата за потенциалните рискове от изкуствения интелект и значението му за човечеството.

Миналата седмица президентът и ръководителите на водещи компании за изкуствен интелект подписаха „морално обвързващ" документ, с който се ангажират да носят отговорност за гарантирането на безопасността на собствените си технологии.

Тръмп – който едностранно се опитва да наложи ново наименование на изкуствения интелект като „суперинтелигентност" – написа в социалните мрежи: „Силите за суперинтелигентност ще координират взаимодействието на федералното правителство с потребители, обществени организации, религиозни организации, оператори на критична инфраструктура и компании за суперинтелигентност."

Освен Клейтън, който е бивш председател на Комисията по ценните книжа и борсите, в работната група ще участва и Андрю Фъргюсън, ръководител на Федералната търговска комисия, както и Емил Майкъл, заместник-министър на отбраната по въпросите на научните изследвания и инженерните разработки.

Работната група ще се отчита директно пред Тръмп и началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс.

Тръмп се противопоставя на всякакво забавяне на развитието на изкуствения интелект. Той заяви, че САЩ водят надпреварата с Китай, като добави: „И честно казано, искам да остане така, защото който спечели в областта на изкуствения интелект, печели всичко."

Китайският президент Си Дзинпин наскоро посети Вашингтон на държавна визита. Дни по-късно Тръмп изключи възможността за съвместно предприятие между САЩ и Китай за разработване на изкуствен интелект.

„Ако направим това, ще им дадем много от тайните, с които разполагаме и които те [Китай] биха искали да получат, както и на всички останали", каза той.

Обявяването на работната група идва на фона на нарастващия натиск от страна на известни фигури в индустрията, включително ръководители на OpenAI и Anthropic, за затягане на регулациите върху технологията.

Тръмп за първи път обяви създаването на работната група през септември, което накара Уорън да заяви: „Конгресът не може да отговори на непосредствената заплаха от изкуствения интелект просто като създаде поредната комисия или продължи с продължителни дискусии по въпроса."

Тя добави: „Нека действително приемем смислени регулации за изкуствения интелект, за да защитим хората."

Директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън

В интервю, публикувано на 4 октомври, главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че ползите от изкуствения интелект оправдават приемането на част от рисковете и защити идеята технологията да остане достъпна за обществото.

„Светът трябва да приеме, че ще се случват някои лоши неща заради ползите от тази технология и заради възможността хората да имат контрол и свобода на действие", каза Алтман пред технологичния бюлетин „Decoded" на Politico.

Компанията наскоро призна, че автономен агент на OpenAI е хакнал австралийски правителствен сайт през юни и е получил достъп до лични данни.

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че агентът е „проникнал" в статистически портал, съдържащ „нечувствителни" данни от австралийската универсална здравна система Medicare.

Въпреки че инцидентът е станал през юни, Албанезе каза, че правителството е научило за пробива едва през август. Той заяви, че ще има „правни последици".

Главният директор по стратегията на OpenAI Джейсън Куон трябва да се яви във вторник в рамките на разследване на изкуствения интелект в Австралия.

През уикенда бивш ръководител на екипа на OpenAI за системи за безопасност написа в статия за списание „Атлантик", че е напуснал компанията, защото културата в нея е „счупена".

„Докато [OpenAI] се надпреварва от едно представяне на нов продукт към следващото, тя не успява да постигне нивото на внимание и предпазливост, което според мен е необходимо", написа Дейвид Робинсън, който е участвал в работата по безопасността и прозрачността на компанията.

BBC се е свързала с OpenAI за коментар.

Миналия месец създателят на ChatGPT отмени пускането на най-новия си модел заради опасения за безопасността.

Три извода от срещата на върха на Тръмп за „суперинтелигентността"

OpenAI отмени пускането на нов модел заради опасения за безопасността

Тръмп до голяма степен остави на компаниите за изкуствен интелект сами да регулират дейността си.

Пактът, подписан на 29 септември, включваше подписите на ръководители на водещи технологични компании като OpenAI, Anthropic, SpaceX и Google.

Същия ден президентът подписа указ, с който задължи американските правителствени ведомства и агенции да започнат да използват термините „SI" и „суперинтелигентност" и повече да не признават употребата на термина „изкуствен интелект".

SI ще замени AI в „официалната кореспонденция", уебсайтовете, докладите и други форми на комуникация, се посочва в указа.

Някои експерти поставиха под въпрос логиката зад преименуването, като отбелязаха, че използването на термина „суперинтелигентност" може да създаде объркване, тъй като той се отнася до по-напреднали системи.

Някои от водещите технологични лидери вече започнаха да използват новото наименование. Сред тях е милиардерът Илон Мъск, който в неделя заяви в социалните мрежи, че ще преименува платформата за изкуствен интелект на компанията си от SpaceXAI на SpaceXSI.

„SpaceX е компания за суперинтелигентност", написа Мъск.