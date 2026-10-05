ЕК отпуска още 130 млн. евро на държавите членки за сигурност

Европейската комисия отпуска допълнителни 130 млн. евро за държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати и укрепване на граничната сигурност, съобщиха от Комисията.

Средствата са по линия на Инструмента за управление на границите и визите и бяха обявени на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 1 октомври 2026 г. Инициативата е част от усилията на ЕС за засилване на наблюдението по границите и подобряване на реакцията при възникващи заплахи за сигурността.

Новото финансиране се добавя към първоначално отпуснатите 250 млн. евро, обявени през декември 2025 г., както и към още 169 млн. евро, предоставени по-рано тази година за безпилотни летателни апарати за наблюдение и свързаното с тях оборудване. Те са предназначени за използване от Фронтекс, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки.

Така общото налично финансиране за технологии за наблюдение и противодействие на безпилотни летателни апарати по линия на фондовете в областта на вътрешните работи надхвърля половин милиард евро.

Новите средства ще помогнат на държавите членки да повишат ситуационната си осведоменост, да защитят по-добре външните граници на ЕС и да се справят с рисковете от неразрешена или враждебна дейност с дронове.

От Комисията посочват, че инициативата е част от по-широката цел за осигуряване на модерни инструменти за националните органи, с които да укрепят външните граници на ЕС и да повишат вътрешната сигурност.

Финансирането допълва вече наличната подкрепа за държавите членки по линия на Европейския фонд за отбрана, насочена към разработването на усъвършенствани технологии за безпилотни летателни апарати и системи за противодействие на дронове.

В допълнение чрез програмата „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) държавите членки са поели ангажимент за съвместно възлагане на обществени поръчки в тази област.