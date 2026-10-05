ДПС проведе среща с представители на İYİ Parti в Измир

Делегацията на ДПС проведе среща с представители на İYİ Parti (Добрата партия) в Измир. Сред участниците от страна на İYİ Parti беше адв. Али Топчу -член на 7-ия мандат на Генералния административен съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

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От страна на ДПС участваха Халил Летифов - заместник-председател на ДПС и на ПГ на ДПС, Ерол Мюмюн - заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, Айтен Сабри- заместник-председател на Народното събрание, заместник-председател на ПГ на ДПС и член на ЦОБ на ДПС, Нида Ахмедов – заместник-председател на ДПС и кмет на Каолиново, Мехмед Атаман - областен председател на ДПС - Хасково и член на ЦОБ, Абдурахим Нурсой – председател на Балгьоч и Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир.

Разговорите бяха посветени на отношенията между България и Турция, политическия диалог и развитието на двустранното сътрудничество.

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Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес и перспективите за разширяване на контактите между двете страни. Участниците подчертаха значението на добросъседските отношения и поддържането на конструктивен диалог.