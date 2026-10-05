Новата говорителка на Белия дом се снимала с пушка и тениска с надпис срещу Байдън

Назначаването на 24-годишната Бени Рей Хармъни за помощник-прессекретар на Белия дом предизвика внимание в американските медии заради снимка от 2021 г., на която тя позира с пушка и тениска с нецензурен надпис срещу тогавашния президент Джо Байдън. Снимката е била публикувана от бившия кандидат за Конгреса от Вирджиния Джером Бел, за чиято кампания Хармъни е работила като директор по връзките с обществеността. Хармъни е харесала публикацията, а по-късно е потвърдила автентичността на снимката, пише Independent.

Въпреки разразилата се полемика Белият дом застана зад новото си попълнение. Заместник-прессекретарят Анна Кели определи Хармъни като „доверен глас на движението MAGA" и заяви, че тя ще бъде „отлично попълнение" към комуникационния екип на президента Доналд Тръмп.

Хармъни идва в администрацията директно от консервативната медийна платформа Real America's Voice ("Истинският глас на Америка"), където до назначаването си беше кореспондент на Белия дом. Медията е свързвана с бившия съветник на Тръмп - Стив Банън и излъчва неговото предаване, както и програми, свързани с консервативното движение. Само дни преди да стане част от екипа на Тръмп Хармъни все още отразяваше президента като журналист.

Професионалната й кариера обаче е тясно свързана и с консервативни политически организации. Тя е работила за Turning Point USA, където започва професионалния си път и определя Чарли Кърк като свой ментор. Била е и част от екипите на републиканците Мат Гейтц и Пол Госар, като според профила й е изпълнявала задачи, свързани с кризисни комуникации.

Гейтц, бивш конгресмен от Флорида, беше обект на разследване от Комисията по етика на Камарата на представителите, която отправи срещу него обвинения, включително за сексуални отношения с непълнолетна и употреба на наркотици. Той вече не е член на Конгреса.

Хармъни е работила и за Пол Госар от Аризона. През 2021 г. Камарата на представителите го порица, след като той публикува анимационно видео, в което е изобразено насилие срещу демократката Александрия Окасио-Кортес и нападение срещу тогавашния президент Джо Байдън. По това време Хармъни публикува видео, в което защитава Госар.

Името на Хармъни стана по-широко известно през 2025 г., когато тя напусна местната телевизия WICS-ABC20 в Спрингфийлд, Илинойс. Според американските медии тя е била отстранена след емоционално обръщение в ефир за Чарли Кърк след убийството му. Самата Хармъни определи почитта си към него като непартийна и го нарече свой ментор. След това тя се присъедини към Real America's Voice.