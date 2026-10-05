Премиерът на Самоа се извини за нацистки поздрав от 2007 г.

Премиерът на държавата Самоа в югозападната част на Тихия океан - Ла'аули Леуатеа Шмид, се извини за видеозапис от 2007 г., на който произнася „Хайл Хитлер" и прави нацистки поздрав по време на семейно събиране, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Извинението му, публикувано на страницата на правителството във Фейсбук, дойде ден след като вестник „Самоа обзървър" за първи път разкри записа с продължителност от 7 секунд. Според изданието той е заснет по време на семейна среща на Шмид в Самоа през юли 2007 г.

На кадър от видеото Шмид държи микрофон в едната си ръка, а другата е вдигната в нацистки поздрав. Около него се виждат и други хора, които правят същия жест. Според вестника той казва в микрофона: „Вдигнете дясната си ръка, Хайл Хитлер!".

Шмид, който по това време е бил заместник-председател на парламента на Самоа, не оспори автентичността на записа. Той оглавява тихоокеанската островна държава с население от около 220 000 души, след като спечели изборите през август 2025 г.

„Признавам, че тези думи и този жест бяха неуместни и можеха да причинят обида и болка, и се извинявам, че съм ги използвал", заяви премиерът. Той подчерта, че видеото е заснето „на частно семейно събиране и не е било предназначено за обществеността".

Шмид категорично заяви, че отхвърля „нацизма, антисемитизма, расизма и всички форми на политически екстремизъм".

Не е известно какво се е случило непосредствено преди и след заснетия момент, а премиерът не даде допълнителни обяснения за контекста.

Случаят придобива допълнителна тежест заради продължаващия конфликт между Шмид и „Самоа обзървър". Изданието няма достъп до пресконференциите и други прояви на премиера и правителството от ноември, когато Шмид го обвини в подвеждащо отразяване.

В петък премиерът потвърди и твърденията, че негов служител е изтрил от фотоапарата на репортер на изданието снимки на Шмид, направени пред правителствени сгради по време на официално събитие. Той защити действията на своя помощник с аргумента, че медията е нарушила наложената ѝ забрана.

„Самоа обзървър" определи ограниченията като „авторитарни", а журналистически организации в Тихоокеанския регион призоваха те да бъдат отменени.

Шмид същевременно е известен като категоричен поддръжник на Израел. При встъпването си в длъжност през септември 2025 г. той носеше еврейски молитвен шал по време на религиозна церемония.

„Самоа няма да се откаже от подкрепата си за Израел като страна на Божия народ", заяви тогава Шмид, цитиран от местни медии.