Иран се гневи на Норвегия заради "Старлинк"

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Иран изрази официален протест срещу Норвегия за това, което той приема за неразрешено използване на системата за сателитен интернет „Старлинк" на своя територия, предаде ДПА, позовавайки се на ирански медии.

Иранското МВнР е извикало вчера норвежкия посланик в Техеран и му е предало официална нота на протест. Иранските служители обвиняват САЩ и Израел, че използват „Старлинк" за намеса срещу Ислямската република.

Техеран също обвини Осло, че не изпълнява задълженията си като държава, отговорна за регистрирането на сателитната мрежа на „Старлинк" в Международния съюз по далекосъобщенията.

Иран твърди, че решенията на органа задължават Норвегия да предприеме мерки за предотвратяване на нерегламентирани излъчвания от системата „Старлинк" на иранска територия.

Ирански представители настояха Осло незабавно да предприеме действия за спиране на дейността на „Старлинк", която те разглеждат като пряко посегателство върху националния суверенитет и националната сигурност на Ислямската република.

През март иранските власти съобщиха, че са задържали 30 души по обвинение, че са шпионирали за Израел и САЩ по време на конфликта. Иранските сили за сигурност също така съобщиха, че са конфискували от тях въоръжение, както и устройства за „Старлинк".

„Старлинк" е мрежа от хиляди сателити и потребителите се нуждаят от специална антена, за да се свържат с интернет.

Системата е забранена в Иран, но се смята, че около 50 хил. терминала са влезли контрабандно на негова територия, съобщава БТА.