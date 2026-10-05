В целия ЕС провал на PISA, не само в България

Eвропейската комисия публикува анализ на резултатите от PISA за 2025 г. Според него учениците постигат най-незадоволителни резултати в 3-те основни области - 33,9% по математика, 31,3% по четене и 25,9% по природни науки. Това значи, че един на всеки трима ученици в ЕС е с лоши резултати по математика и четене, а всеки четвърти - по природни науки.

Анализът потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия ЕС, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия. Документът ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на ЕК в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект.

Заради лошите резултати, прогнозата е, че ЕС се отдалечава още повече от целта си за 2030 г. за намаляване на незадоволителните резултати под 15% по всяка тема. Високите постижения също намаляват. През 2025 г. делът на хората с най-добри резултати в ЕС е 4,8% по четене, 6,4% по природни науки и 6,8% по математика, което е доста под целта на ЕС за 2030 г. от най-малко 12% по всеки предмет.

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или науката, а само две го правят в областта на математиката.

Анализът също така подчертава, че учениците в неравностойно положение са около четири пъти по-склонни да постигнат ниски резултати по природни науки в сравнение с връстниците си в по-благоприятно положение.

Българските ученици са последни в Европейския съюз по природни науки, четене и математика, а резултатите им продължават да се влошават. Това показва международното изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие PISA 2025.

По природни науки 15-годишните у нас получават 421 точки - колкото и през 2022 г. (Тестовете се правят на 3 години) При четенето обаче резултатът пада от 404 на 387 точки, а по математика - от 417 на 405. Резултатите остават и значително под средните за ОИСР.

Едва 43% от българските ученици достигат поне базовото ниво 2 по математика при средно 65% за ОИСР, а само 3% достигат най-високите нива. "Отличниците" са намалели за 3 г., а функционално неграмотните са се увеличили. Същото е положението по четене, където до поне ниво 2 стигат 42% при 69% средно за ОИСР, а едва 1% от българските ученици достигат ниво 5 или нагоре - най-ниският резултат за страната ни, откакто участва в PISA.

По природни науки положението е малко по-добре - ниво 2 достигат 53% от учениците, макар че средно за ОИСР са 74%.