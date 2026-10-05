Кая Калас: Русия застрашава живота на хора в цяла Европа с хибридните си атаки

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Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа с хибридните си атаки, заяви днес върховният представител на Европейския съюз Кая Калас за външната политика и сигурността, цитирана от Ройтерс.

„През последните седмици Европа наблюдава рязък ръст на руските хибридни атаки, опити за саботаж и нарушения на въздушното пространство. През почивните дни руски ракети и дронове отново нарушиха въздушното пространство на Молдова. Това е напълно неприемливо“, каза Калас на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан.

В края на миналия месец Русия увеличи въздушните удари срещу енергийната мрежа на Украйна, нанасяйки удари по обекти в района на Киев и други региони. Министерството на отбраната на граничещата с Украйна Молдова съобщи, че през деня три дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство.

Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц също предупреди, че Германия е изправена пред засилени хибридни атаки от страна на Русия.

Москва отхвърля обвиненията на западните правителства и разузнавателни служби, съобщава БТА.