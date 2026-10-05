ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДПС проведе среща с ръководството на Партията на н...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23678527 www.24chasa.bg

Кая Калас: Русия застрашава живота на хора в цяла Европа с хибридните си атаки

2540
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа с хибридните си атаки, заяви днес върховният представител на Европейския съюз Кая Калас за външната политика и сигурността, цитирана от Ройтерс. 

„През последните седмици Европа наблюдава рязък ръст на руските хибридни атаки, опити за саботаж и нарушения на въздушното пространство. През почивните дни руски ракети и дронове отново нарушиха въздушното пространство на Молдова. Това е напълно неприемливо“, каза Калас на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан.

В края на миналия месец Русия увеличи въздушните удари срещу енергийната мрежа на Украйна, нанасяйки удари по обекти в района на Киев и други региони. Министерството на отбраната на граничещата с Украйна Молдова съобщи, че през деня три дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство.

Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц също предупреди, че Германия е изправена пред засилени хибридни атаки от страна на Русия. 

Москва отхвърля обвиненията на западните правителства и разузнавателни служби, съобщава БТА. 

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха