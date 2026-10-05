Европа нащрек заради починалата от чума лаборантка в Сибир

В Русия не съобщават точната причина за смъртта ѝ, твърдят, че е "пневмония с неустановена етиология"

Европа следи „много внимателно" предполагаем случай на белодробна чума в Източна Русия след смъртта на лаборантка в Сибир, съобщи в понеделник говорител на Европейската комисия.

„Запознати сме с информациите за инцидента в руска лаборатория, който изглежда е свързан с патоген, причиняващ чума", заяви говорителят Ева Хрънчирова пред журналисти.

„Във връзка сме с експертите от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и следим много внимателно какво се случва."

28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт на Сибир и Далечния изток се разболяла и починала в петък от заболяване, което според ръководителя на съседната република Бурятия Алексей Циденов може да е белодробна чума, пише "Политико".

Роспотребнадзор, руският регулатор за защита на потребителите и общественото здраве, не е потвърдил точната причина за смъртта, като заяви единствено, че служителката е починала от „пневмония с неустановена етиология". Повече от 200 души са поставени под наблюдение след смъртта ѝ.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Yersinia pestis, която обикновено се среща при дребни бозайници и техните бълхи, според Световната здравна организация. Заболяването се лекува с антибиотици и не се е срещало в Европа от повече от 50 години. То обаче продължава да се появява в Северна и Южна Америка, Африка и Азия.

Белодробната чума е най-заразната форма на заболяването, тъй като може да се предава от човек на човек чрез респираторни капчици. Инкубационният период е сравнително кратък, като симптоми, сред които задух и кашлица, обикновено се появяват до 24 часа след заразяването. Смъртността при чума варира между 30% и 100%, ако заболяването не бъде лекувано.