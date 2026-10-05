Хакери получили достъп до данните на 8,8 млн. души в Дания

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Неизвестни извършители са получили достъп до данни, съхранявани в Централния регистър на населението (ЦРН) на Дания, съобщи ДПА.

Засегната е информация за около 8,8 милиона регистрирани лица, включително имена, адреси, номера на ЦРН и други лични данни, пише БТА.

Министърката на науката, висшето образование, изследванията и въпросите на цифровизацията Кристина Ейелун определи случая като „изключително сериозен". „Заедно с всички съответни органи работим за установяване на пълния обхват на инцидента", каза Ейелун в прессъобщение.

Все още не е ясно докъде се простира пробивът. Според първоначалните данни достъпът до системата на ЦРН е бил осъществен чрез идентификационните данни за вход на датска компания.

Регистърът на населението съдържа информация за около 11 милиона души, уточни министерството. Освен данните на хората, които в момента живеят в Дания, в него се съхранява информация и за починали лица, както и за хора, които са се преместили да живеят в чужбина.

Сред данните в регистъра са още информация за членство в Църквата на Дания, както и подробности за юридическа недееспособност или ограничения на дееспособността.