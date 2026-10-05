Екзекутираха двама, участвали на протестите в Иран през януари

В Иран бяха екзекутирани двама мъже, арестувани във връзка с протестите през януари в град Исфахан и със смъртта на четирима полицаи, съобщи днес свързаната със съдебна власт власт в Иран новинарска агенция Мизан, цитирана от Ройтерс.

Мизан уточни, че Алиреза Сепахи и Алиреза Раиси са били осъдени на смърт по обвинения, включващи „членство във въоръжена бунтовническа групировка, водене на война срещу Бога чрез носене на оръжие и всяване на страх и несигурност, разпространяване на поквара по земята и подстрекаване към война и убийства", съобщава БТА.

Върховният съд на Иран е потвърдил присъдите им и двамата са били екзекутирани тази сутрин, се казва още в съобщението.