Пилотът на „Флайдубай“ планирал да разбие самолета в Тел Авив

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Твърди се, че бил на Оман е бил екстремист „вълк единак"

Вторият пилот, обвинен в опит за отвличане на самолета на „Флайдубай", е планирал да разбие машината в летище „Бен Гурион" в Тел Авив или в небостъргач в израелския град, сочат данни на американски и израелски медии.

Според тях гражданинът на Оман е бил екстремист „вълк единак", пише Би Би Си.

Главният прокурор на Обединените арабски емирства заяви, че вторият пилот е направил опит да извърши „терористичен акт" на полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив миналата сряда.

Той нападнал и ранил капитана с аварийната брадва, която се съхранява в пилотската кабина, преди да бъде обезвреден от пътници. Друг член на екипажа, който е бил на борда, успял да приземи самолета в Саудитска Арабия.

Израелският премиер заяви, че вторият пилот е преминал през „ислямистка радикална индоктринация", а капитанът, пътниците и вторият екипаж са предотвратили „катастрофа като 11 септември".

Още подробности за втория пилот на полета на „Флайдубай" – когото няколко медии посочват като Хамам ал-Хамами – излязоха през уикенда, докато той продължава да бъде разпитван в ОАЕ. Израелските представители са били информирани за разследването.

Израелски медии, позоваващи се на източници, запознати с разследването, съобщиха, че вторият пилот е казал на следователите, че след като нападнал капитан Смит Мачхар, е възнамерявал да продължи да управлява самолета по обичайния начин към израелското въздушно пространство и да получи разрешение за кацане от летище „Бен Гурион".

След това той планирал да разбие „Боинг 737 MAX" с над 180 пътници на борда в летището или в жилищна сграда в центъра на Тел Авив, по подобие на терористичните атаки на „Ал Кайда" от 11 септември 2001 г. в САЩ, съобщават източниците.

Най-вероятно той е действал сам, а не като част от радикална организация или по поръчение на чуждо правителство.

Според същите информации вторият пилот е заявил пред разследващите, че е възнамерявал да отвлече и разбие и предишен полет до Тел Авив, но се е отказал, защото е познавал човек на борда. Засега няма официален коментар от властите на ОАЕ или Израел.

Главният прокурор на ОАЕ Хамад ал-Шамси заяви в събота, че разследването на страната ще установи всички обстоятелства, мотиви и евентуални връзки около инцидента. Резултатите ще бъдат обявени след приключването му.

Повдигат се и въпроси за сериозни пропуски в сигурността, включително как нападателят е бил нает от „Флайдубай" и е получил разрешение да управлява самолет, пълен с израелски граждани, до Тел Авив.

Регионални представители заявиха, че вторият пилот е бил отстранен от полети от националния превозвач на Оман „Оман Еър" и е бил преместен на административна длъжност заради опасения, свързани с екстремистките му възгледи.

По-късно той бил нает от базираната в ОАЕ „Флайдубай", след като преминал стандартните проверки за сигурност, които не включвали проверка на миналото му за евентуални признаци на радикализация, твърдят представители на региона.

Израелските авиационни разпоредби също така предвиждат, че пилоти, които са граждани на държави без официални дипломатически отношения с Израел, какъвто е Оман, нямат право да изпълняват полети до страната.

Регионални представители са заявили пред Асошиейтед прес в неделя, че властите на ОАЕ са предоставили на Израел списък с пътниците и екипажа преди излитането на полет FZ1073.

Израелската служба за вътрешна сигурност „Шин Бет" заяви, че Министерството на транспорта е отговорно за проверката на тези списъци от чуждестранните авиокомпании.

Транспортният министър Мири Регев обаче заяви, че нейното ведомство не е получавало списъци с пътници и екипаж, а контролът по сигурността на полетите, изпълнявани от чуждестранни авиокомпании, е в правомощията на „Шин Бет" и външното разузнаване „Мосад".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е възложил на ръководителя на Националния съвет за сигурност да направи преглед на „всички аспекти на сигурността, свързани с чуждестранната гражданска авиация до Израел".

Австралийските власти разследват връзките на втория пилот с Австралия. Според местни медии той е учил там между 2015 и 2017 г.