Разследването около смъртта на Йоргос Мазонакис се заплита, откриха пропофол в кръвта му

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Изследванията показват, че е открита и аномалия в сърцето му

Медицинската сестра търсила антидот на пропофола по телефона

Лекарката казала на сестрата да излъже в показанията и да посочи грешен час на пристигането на Мазонакис в клиниката

Първите резултати от токсикологичните тестове показват, че на Йоргос Мазонакис е било приложено веществото пропофол, съобщиха гръцките медии MEGA и Gouzla.

Пропофолът е е мощен интравенозен общ анестетик и седативно средство, използван за бързо въвеждане и поддържане на обща анестезия. Действа изключително бързо - между 30 и 60 секунди след инжектиране.

Кралят на попа Майкъл Джексън почина 25 юни 2009 от остра интоксикация със същия анестетик - пропофол. Певецът получава пропофол и медикаментите против тревожност лоразепам и мидазолам от своя лекар Конрад Мъри. Той бе осъден за непредумишлено убийство през ноември 2011 г. Бе освободен през 2013 г., след като излежава 2 г. от 4-годишната си присъда затвор.

Пълните резултати от компетентната токсикологична лаборатория на Солунския университет се очакват в края на седмицата. Според доклада лабораторията е поискала нова проба, за да извърши количествен анализ на идентифицираните вещества.

Хистологичните изследвания вече са под микроскоп, тъй като е открита аномалия в сърцето на Йоргос Мазонакис.

Предстои да се определи откога е аномалията и дали може да е свързана с леченията, предшестващи смъртта му.

Към момента значителна част от разследването на смъртта на известния гръцки певец е съсредоточена върху веществата, за които се предполага, че са му били приложени преди плазмаферезата, пише Protothema.

Нови данни сочат, че за упойка вероятно е бил приложен мидазолам, последван от анексат като антидот. Има и сведения, че когато певецът вече е бил в безсъзнание, в клиниката се е чуло споменаването на думата „пропофол" - те вече бяха доказани с последните токсикологични тестове.

Според наличната информация на Йоргос Мазонакис вероятно е бил приложен мидазолам – медикамент от групата на бензодиазепините, който се използва за упойка.

В същото време, според същите данни, му е бил даден и анексат, или флумазенил – препарат, който неутрализира действието на бензодиазепините.

Според информация от свидетелски показания служителка на клиниката е заявила, че в критичните минути е чула думите „упойка" и „пропофол".

Пропофолът е мощен интравенозен анестетик и седативен медикамент, използван за предизвикване и поддържане на анестезия или по-дълбока упойка.

За разлика от мидазолама, пропофолът няма специфичен антидот или препарат, който да обърне действието му.

Именно затова властите проверяват всички възможни версии – от това дали е бил използван единствено мидазолам до варианта, при който на певеца са били приложени няколко различни вещества.

Особено внимание в разследването се обръща на два телефонни разговора, проведени от 56-годишната медицинска сестра в клиниката след 16 часа, когато по думите ѝ вече е била вдигната тревога.

Тя е давала показания в продължение на около четири часа пред разследващия магистрат, след което е описала какво според нея се е случило в онзи ден.

По думите ѝ първото обаждане е било направено около 16:10–16:15 ч. по искане на лекар, за да се установи дали съществува антидот за пропофол.

„Г-жа Гака ме помоли да разбера дали има антидот за пропофол", заявила тя.

По думите ѝ тя се свързала с анестезиолог, който ѝ казал, че антидот за пропофол няма. След това информацията била предадена на лекарите, намиращи се в клиниката.

Според показанията ѝ второто телефонно обаждане било свързано с дефибрилатора на клиниката. Устройството вероятно не работело и били поискани инструкции как да бъде използвано.

Медицинската сестра описва как ситуацията в клиниката рязко се променила около 16 часа.

„Всичко вървеше добре до четири", заявила тя, като допълнила, че след това настъпили напрежение и паника.

По думите ѝ тя останала в съседно помещение, където имало друг пациент, и не е могла да вижда всичко, което се случвало в стаята, в която се намирал Йоргос Мазонакис.

Тя разказала още, че е видяла певеца и предишния ден, когато той бил подложен на хидротерапия.

Според нея състоянието му тогава било различно от предишни негови посещения – той „изглеждаше така, сякаш нещо го тревожи".

Медицинската сестра уточнила още, че доколкото ѝ е известно, прилагането на упойка не е било част от обичайната процедура при конкретните терапии.

В показанията си медицинската сестра разказала и какво според нея се е случило след смъртта на певеца.

Тя твърди, че е била помолена да посочи различен час на пристигането на Йоргос Мазонакис в клиниката.

„Тя ми каза да посоча точно този час – че е пристигнал между 15:00 и 15:30 ч., въпреки че всъщност беше дошъл в 14:00 ч.", заявила медицинската сестра.

Според официалната версия на властите Йоргос Мазонакис посетил клиниката на улица „Карнеаду" в „Колонаки" на 9 септември 2026 г.

Според данните, които властите проверяват, предишния ден той бил подложен на хидротерапия, след което била насрочена процедурата по плазмафереза.

Предполага се, че около 14:14 ч. той е бил свързан към апарата.

В 14:25 ч. машината регистрирала първия предупредителен сигнал, а в 14:37 ч. започнал процесът по циркулация на кръвта.

Няколко минути по-късно – в 14:44 и 14:45 ч. – лекарят вероятно е направил снимка на певеца, докато той е бил в безсъзнание, и я е изпратил на свой сътрудник.

Машината спряла работа в 15:22 ч., но според проверяваните данни певецът останал свързан към нея още около 23 минути.

В 15:45 ч. били регистрирани нови предупредителни сигнали, след което започнали опити за реанимация.

Очакват се нови свидетелски показания по делото за смъртта на Йоргос Мазонакис през следващата седмица, съобщи ERT.

Досега 9 души са дали показания, докато властите смятат, че в клиниката е имало хора, които все още не са дали показания.

Нови доказателства могат да възникнат и от премахването на защитата на телефонните разговори на 6 устройства, както и от наблюдението на интернет търсения и приложения.