Рубио: Уверени сме в сигурността американските военни бази

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон продължава да има доверие в сигурността на всички американски военни бази. Коментарът му идва, след като петима мъже бяха арестувани близо до британската военновъздушна база „Феърфорд" по подозрение в подготовка на терористични актове, предаде Ройтерс.

По повод решението на САЩ да изтеглят бомбардировачите Б-1 от британската база Рубио обясни, че Министерството на отбраната постоянно пренасочва ресурси към местата, където те са най-необходими, пише БТА.

Държавният секретар подчерта, че не би свързвал пряко арестите от миналата седмица с решението за изтеглянето на самолетите. Той допълни, че британските власти са оказали пълно съдействие на американската страна по случая.