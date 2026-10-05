Талибаните: Проблемите на Афганистан с Пакистан може да се решат с дипломация

Проблемите, засягащи отношенията между съседните държави Афганистан и Пакистан, може да бъдат решени по пътя на диалога и дипломацията, заяви днес на форум в руската столица Москва министърът на външните работи в правителството на афганистанските талибани Амир Хан Мутаки, цитиран от Ройтерс.

Вместо да търси политическо разбирателство, мощната пакистанска армия използва само военен език в отношенията с Афганистан и проявява агресия в разрез с международното право, посочи той пред представители на медиите в рамките на Московския формат на консултации за Афганистан. Пакистан превърна транзитните маршрути, бежанците и студентите в инструменти за натиск и струпа хиляди въоръжени мъже близо до границата с Афганистан, за да застраши стабилността, добави Мутаки.

Афганистан нито иска проблемите с Пакистан да се превърнат в поле за взаимни обвинения и пропаганда", нито търси "нови начини за удължаването на периода им", каза външният министър на афганистанските талибани. Кабул смята самоотбраната срещу всякаква агресия за свое законно и неоспоримо право, добави Мутаки. До момента външното министерство, армията и кабинетът на министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата, пише БТА.

Изявленията на Мутаки в Русия идват в момент, когато политическото напрежение между бившите съюзници в Централна Азия, превърнали се във врагове, рязко ескалира, посочва Ройтерс. Съседните страни са в конфликт заради дейността на екстремистки групировки, като Исламабад обвинява Кабул, че укрива екстремисти, които извършват нападения през границата. Правителството на талибаните в Кабул отрича обвинението и твърди, че екстремизмът е вътрешен проблем на Пакистан.

"Афганистан остава верен на своите основни принципи и афганистанската територия не се използва за нападения срещу други държави", обърна внимание пред репортери Мутаки, цитиран от ТАСС. Той допълни, че в страната му се е възцарил мир и че тя може да стане транзитен център на световната търговия, както и в място за сътрудничество в икономическата сфера. Той подчерта, че "благодарение на мерките, предприети от правителството на Ислямския емират, отглеждането на наркотични култури е достигнало кота нула".

Амир Хан Мутаки се срещна при закрити врата с руския си колега Сергей Лавров преди откриването на осмото издание на Московския формат на консултации за Афганистан на равнище специални представители и старши длъжностни лица, информира ТАСС. Лавров приветства Мутаки с "петата годишнината от освобождението на Пакистан от контингента на НАТО", посочи Асошиейтед прес.

Във форума, освен домакина Русия и Афганистан, участва и Пакистан, както и Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистана и Русия. Със статута на "гостуващи делегации" в Москва са представители на Беларус и Египет.

Откакто талибаните поеха отново контрола над Афганистан преди 5 години - през август 2021 г., след изтеглянето на силите на САЩ и НАТО, те се стремят към международно признание, като същевременно налагат своето строго тълкуване на ислямското право, отбелязва АП. През юли миналата година Русия стана първата държава, признала правителството на талибаните, след като извади групировката от списъка си със забранени организации, припомня агенцията.

Лавров заяви днес, че "мощната военна машина на Съединените щати и техните съюзници от НАТО беше сломена от бойния дух и устойчивостта на афганистанците", предаде АП. "Успехите на талибаните в борбата срещу наркотиците и тероризма са свързани до голяма степен с продължаващото военно-техническо сътрудничество между нашите страни", обяви руският първи дипломат.

Специалният представител на руския президент Владимир Путин за Кабул - Замир Кабулов, заяви, че Москва е готова да съдейства за намаляване на напрежението между Афганистан и Пакистан, посочва АП. "Русия е готова да помогне за прекратяването на този конфликт, като използва всички възможни средства и действа самостоятелно или съвместно с други партньори, ако и двете страни поискат това", каза Кабулов пред журналисти.