Хутите предупредиха авиокомпаниите да не пускат самолети над Саудитска Арабия

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Комисията на йеменските бунтовници хути за координация на морския трафик отправи днес предупреждение към авиокомпаниите, чиито самолети преминават през въздушното пространство на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, позовавайки се на медии, свързани с движението „Ансар Аллах".

Предупреждението беше отправено, след като подкрепяните от Саудитска Арабия сили на йеменското правителство обявиха началото на офанзива към столицата Сана, която е под контрола на подкрепяните от Иран хути, пише БТА.

Според споменатия орган на хутите въздушното пространство на Саудитска Арабия няма да бъде безопасно, докато продължава „агресията" на кралството.

Ройтерс отбелязва, че до момента пресслужбата на саудитското правителство не е отговорила на запитването на агенцията за коментар по повод предупреждението.