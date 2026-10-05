Премиерът на Молдова: Целта ни е до 2030 г. да сме готови за членство в ЕС

Молдова си поставя за цел да приключи техническата работа, необходима за завършване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, до началото на 2028 г. и да бъде готова за членство в ЕС до 2030 г., заяви министър-председателят Василе Тофан, цитиран от агенция МОЛДПРЕС.

На пресконференция след заседание на Съвета за асоцииране Молдова-ЕС, което се проведе днес в Брюксел, премиерът отбеляза, че европейската интеграция е националният проект на Молдова, пише БТА.

"Политическата, техническата, финансовата подкрепа и тази в сферата на сигурността, които получаваме от Европейския съюз, са от съществено значение за напредъка на този проект. Дълбоко сме благодарни за тази подкрепа и не я приемаме за даденост. Целта ни е да завършим техническата работа, необходима за приключване на преговорите, до началото на 2028 г., като подготвим Молдова за членство до 2030 г.", каза Тофан.

Министър-председателят посочи, че клъстери 1 и 6 са били отворени през миналото лято, а молдовските власти работят по отварянето на останалите клъстери и осигуряването на своевременна оценка на междинните критерии.

"Това е амбициозен график. Но ние не се страхуваме от амбициозни задачи. Не искаме занижени стандарти или преки пътища. Вярваме в предвидим процес, основан на постигнатите резултати, при който напредъкът в реформите е последван от напредък в преговорите", каза още премиерът.

По думите му през последния отчетен период Молдова е изпълнила 18 ангажимента за реформи, въз основа на които Европейската комисия отпуска допълнителни 157 млн. евро. "В рамките на Програмата за реформи до момента сме изпълнили приблизително 95 процента от мерките, планирани за съответния период", заяви Тофан. Средствата ще допринесат за финансирането на инвестиции в транспорта, енергетиката, водоснабдителните и канализационните системи, здравеопазването и образованието.

Министър-председателят подчерта и резултатите от икономическата интеграция. През първата половина на годината приблизително две трети от износа на стоки от Молдова е бил насочен към Европейския съюз и е възлизал на около 1,3 млрд. евро, което представлява увеличение с повече от 10 процента.

"Брюксел може да ни осигури достъп до пазара, финансиране, експертен опит и политическа подкрепа. Но Брюксел не може да накара институциите ни да функционират по-добре. Не може да изпълнява проекти вместо нас. Не може да опрости процедурите ни. Тази част от работата трябва да се свърши в Кишинев", каза Тофан.

Министър-председателят засегна и въпроса за сигурността, като отбеляза, че многократните нарушения на въздушното пространство на Молдова от руски дронове и ракети представляват риск за населението и гражданската инфраструктура.

Според него правителството се е подготвило за студения сезон и е работило за осигуряване на доставки, но основното предизвикателство тази зима ще бъдат цените на енергията.

Премиерът подчерта също така подкрепата на Европейския съюз за диверсифициране на източниците на доставки, изграждане на енергийни връзки, реформиране на пазара и защита на уязвимите потребители.

"Преди няколко години много от нещата, които обсъдихме на този Съвет за асоцииране Молдова-ЕС, щяха да изглеждат далечни: преговори за присъединяване, интеграция в европейския пазар, SEPA, европейски роуминг, нови енергийни връзки и по-задълбочено сътрудничество в сферата на сигурността. Днес това са конкретни реалности", заключи министър-председателят.

Тофан заяви, че си тръгва от Съвета за асоцииране Молдова-ЕС с ясна работна програма, но и с увереност.