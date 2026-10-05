Руските власти: Ситуацията е под контрол, не открихме чума при аутопсията на лаборантката

Властите в Русия омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир. Според губернатора на Иркутска област ситуацията е под контрол, а аутопсията не е показала следи от болестта, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Смъртта на Дария Чипилова, 28-годишна лаборантка, която работеше в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога. Според изданието "Народите на Байкал" жената се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка, но анализи, проведени от експертна комисия, показват, че причината за смъртта е "пневмония с неустановена етиология". Това съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев.

"Резултатите от разследването, проведено от агенцията за обществено здраве "Роспотребнадзор", показаха, че в биологичните материали на младата жена не са засечени следи от микроорганизъм, свързан с професионалните ѝ дейности", заяви Кобзев в Телеграм.

"Здравната ситуация в областта е стабилна", посочи губернаторът, като допълни, че никой друг служител на Иркутския противочумен институт не е посещавал лекар от обявяването на смъртта на младата жена.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова журналистите да се позовават на официалните изявления на "Роспотребнадзор", а не на "слухове или спекулации".

"Главното ведомство, компетентно в тази област, е "Роспотребнадзор" и именно неговите официални изявления трябва да се смятат за ориентир, а не различните слухове и спекулации. В "Роспотребнадзор" работят висококвалифицирани професионалисти, нека се вслушаме в официалните им съобщения", заяви Песков, цитиран от ТАСС.

"САЩ наблюдават отблизо случая с лаборантката, починала от чума в противочумен институт в Сибир", коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес, преди да замине на посещение в Европа.

"Не мисля, че това е повод за притеснение, но ситуацията трябва да бъде следена. Пътуванията между САЩ и Русия, разбира се, са много ограничени, но както всяко друго нещо, което излиза наяве, то бързо се разпространява", допълни той.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Yersinia pestis, която обикновено се среща при дребни бозайници и техните бълхи, според Световната здравна организация. Заболяването се лекува с антибиотици и не се е срещало в Европа от повече от 50 години. То обаче продължава да се появява в Северна и Южна Америка, Африка и Азия.

Белодробната чума е най-заразната форма на заболяването, тъй като може да се предава от човек на човек чрез респираторни капчици. Инкубационният период е сравнително кратък, като симптоми, сред които задух и кашлица, обикновено се появяват до 24 часа след заразяването. Смъртността при чума варира между 30% и 100%, ако заболяването не бъде лекувано.