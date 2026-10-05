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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23679634 www.24chasa.bg

Военен самолет с 32-ма на борда се разби в Южна Нигерия

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Военен самолет. Снимката е илюстративна. Снимка: Pixabay

Военен самолет с 32-ма души на борда - 25 пасажери и 7 - членен екипаж, се разби в Южна Нигерия. Това съобщи Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Агенцията пояснява, че е започнала интензивна спасителна операция, пише БТА.

Самолетът е изпълнявал рутинна мисия до икономическия център на Нигерия - Лагос, когато се е разбил в района на Игбокода в щата Ондо, се казва в изявление на нигерийския министър на авиацията Фестус Кеямо.

Засега не е ясно дали има жертви, нито какви са щетите по самолета, отбелязва АП.

Военен самолет. Снимката е илюстративна. Снимка: Pixabay

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