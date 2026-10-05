Арестуваха BG ученици за побой над полицай във Франция, момче на 15 загуби ръка от шокова граната (Обзор)

Младеж удари с камък жена на 50 г. и я остави без едно око

След побой над полицай и българи се оказаха сред хилядите арестувани по време на ученическите протести във Франция, които вече втора седмица се вихрят в страната, съобщи L'Est Republicain.

Става дума за 17-годишния Михаил Р., който

е роден в Русия, но има българско гражданство,

и момче на 15 г. - според “Франс 24” също българин, чието име не се споменава. Двамата са разследвани за утежнено насилие срещу полицай след побой над служител на реда в източния град Белфор.

Двете момчета са ученици в гимназията “Гюстав-Курбе”, като 17-годишният бил задържан малко преди полицаят да бъде нападнат от група демонстранти. Служителят гонил младежа до близката река и го повалил на земята, за да го задържи. Непълнолетният обаче избягал с белезниците, които били поставени само на едната му ръка. По-късно негови познати от квартала му помогнали да ги свали, като ги прерязали с клещи. Белезниците обаче помогнали на разследващите да разпознаят Михаил на видеозапис, преди да го арестуват.

По време на разпита той признал, че хвърлял камъни по полицаите, както и че ритнал два пъти в главата служителя на реда, докато бил на земята. “Не знам дали беше заради адреналина”, признал младежът. Полицаят бил ритан от няколко души и дори загубил съзнание за малко.

Семейството на 17-годишния няма предишни проблеми с властите. Михаил е едно от четири деца. Семейството му е пристигнало във Франция през 2020 г. Родителите също са българи - майката е домакиня, а бащата работи като IT в Германия. В раницата на Михаил били открити качулка, ски очила, ръкавици, аерозолни флакони и запалки. А в телефона му имало видеа, на които той пали кофи за боклук.

Според адвоката на Михаил полицаят го повалил край реката и потопил главата му във водата. Юристът твърди, че това е опит за удавяне, заради което е подадена жалба срещу полицая за опит за убийство. “Не мисля, че се е опитвал да ме удави, само в началото бях с такова впечатление, защото се изненадах”, казва обаче Михаил на разпита си.

В понеделник беше обявено, че около 500 гимназии остават затворени, а от началото на демонстрациите досега

са арестувани над 5000 души

- повечето непълнолетни. Учениците протестират заради липсата на учители, занемарените сгради и прекалено дългите учебни дни.

През изминалите дни безредиците на някои места ескалираха. В Марсилия полицията арестува 15-годишен, който изгори лицето на жена с импровизирана огнехвъргачка. В северния град Ланс тийнейджър на 15 г. загуби ръката си, след като вдигнал от земята полицейска шокова граната. Смята се, че пострадалото момче е искало да я хвърли обратно към полицаите, но вместо това тя се взривила в ръката му. В югоизточния Екс ан Прованс пък 17-годишен беше задържан, след като хвърлил камък по 50-годишна случайна минувачка. Вследствие на удара жената загубила окото си.

