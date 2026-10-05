Макрон: Безотговорен е изборът на Русия да засили ударите срещу инфраструктурата в Украйна

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Френският президент Еманюел Макрон осъди "безотговорния избор" на Русия да засили ударите срещу украинската инфраструктура, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Макрон днес проведе разговор с украинския президент Володимир Зеленски. "Няма да се поддадем нито на сплашване, нито на ескалацията от страна на Русия. И нека Русия не се заблуждава, времето работи срещу нея", написа френският държавен глава в платформата Екс.

Той също така изрази съжаление за "упорития отказ на Москва да се вслуша във всички призиви за прекратяване на огъня". Русия вчера обяви, че ще засили ударите си по украинската инфраструктура, след като за четвърти пореден ден атакува мост в Киев. Този ход е "в нарушение на най-основните принципи на международното хуманитарно право", добави Еманюел Макрон.

"Франция и Европа ще продължат да изпълняват отговорностите си за подкрепа на Украйна и да търсят всяка възможност за подпомагане на цивилните, постигане на деескалация на военните действия и напредък към справедлив и траен мир", написа още президентът.

Германският канцлер Фридрих Мерц посети Киев вчера, за да изрази подкрепата си и да поеме нов ангажимент за финансова помощ за Украйна.

Володимир Зеленски предупреди за тежката ситуация в столицата, която по думите му преживява "ужасяващи дни и нощи".