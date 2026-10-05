Жилищната криза и десните партии свалиха премиера Санчес от властта (Обзор)

Испания отива на предсрочен вот на 29 ноември

Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочен вот три дни след като десните партии отхвърлиха извънредни закони, предложени от неговото правителство на малцинството за овладяване на силното обществено недоволство вследствие на жилищната криза в страната.

Санчес, който е на поста от 2018 г., съобщи решението си в понеделник сутринта. Премиерът заяви, че предсрочните парламентарни избори ще се проведат на 29 ноември. И защити социалната и хуманитарната политика на правителството си, като обаче призна, че са били допуснати грешки, съобщи “Гардиън”. Санчес подчерта, че е време испанският народ да има думата.

“Решението е във вашите ръце”, отбеляза левият премиер. И допълни, че светът се намира в епоха на трансформации: “Във времена на напрежение сме, на климатична криза, на социални и технологични промени - включително постижения в областта на изкуствения интелект”. Санчес уточни, че докато такива промени носят големи опасности, “ако се възползваме от момента - може да донесат и големи възможности”. Ходът на Санчес идва на фона на продължаващите трудности за неговото правителство. След като за последните 3 г. не успя да приеме бюджет, а наред с това имаше и корупционни обвинения срещу партията и близкия му кръг, Санчес явно е решил, че предсрочният вот е най-добрият шанс за политическо оцеляване.

Той представи вота като избор между неговото прогресивно управление и десницата, която според него ще ограничи свободите и ще върне страната назад. Редовните избори за испанския парламент трябваше да се проведат преди края на следващото лято.

Усилията на правителството за справяне с жилищната криза бяха представени в два указа, които съдържаха редица мерки - от забрана за изгонване до 2030 г. до регулиране на наемите. В петък обаче консервативната Народна партия (PP), крайнодясната Vox и дясната каталунска Junts отхвърлиха указите. PP, която води в екзитполовете, може да се наложи да разчита на подкрепата на Vox за формиране на правителство. Според десните строителството, а не регулирането е най-добрият начин за справяне с кризата.

Отхвърлянето на законодателството предизвика възмущение сред събралата се тълпа пред испанския Конгрес, като мнозина скандираха “Срам!”.

Гневът заради високите наеми ескалира заради случая на Марикармен Абаскал - 87-годишна трудноподвижна жена, която беше изгонена от дома си в Мадрид, където е живяла 70 г. Наемът ѝ беше скочил от 500 евро на 2650 евро, след като сградата била купена от инвестиционна фирма. Само на протеста в Мадрид в събота се включиха около 500 хил. души. Адвокатите ѝ по-късно обявиха, че са постигнали споразумение и Абаскал може да се върне в жилището.