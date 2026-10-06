Румънски съдебен лекар се беси 12 пъти в името на науката

Доктор Николае Миновичи, създател на Бързата помощ в родината си, описва в проучване всички усещания на прага на насилствената смърт

Историята познава изследователи, които сами са се заразявали със смъртоносни вируси в опит да открият спасителен лек срещу тях. Но саможертвата в името на науката на румънския съдебен лекар и криминолог Николае Миновичи е различна и наистина уникална. Представете си ситуацията: нахлувате в кабинета на прочутия доктор в съдебномедицинския институт в Букурещ. Но вместо достолепен учен, седнал зад бюрото си, виждате с ужас същия този учен да виси на примка от тавана и човек до него, отброяващ на висок глас секундите, преди тялото да се озове отново на пода и да се размърда.

Не, това не е сюжет от криминален филм, а реалност от началото на XX век. Като специалист по аутопсиите от онова време, д-р Миновичи не просто изучава смъртта чрез обесване – той сам се превръща в обект на проучванията си. Буквално си слага примка на врата, затяга я, увисва на нея и след като бъде свален и се съвземе, записва прилежно какво е изпитал.

Днес това звучи налудничаво – и в много отношения наистина е било такова. Но работата на този необикновен медик е част от по-мащабен стремеж да се разберат престъпността, наказанието и границите на човешката издръжливост.

Но животът на Миновичи не се определя единствено от тези странни експерименти. Той е хуманист, всеотдайно оказващ помощ на бедните и онеправданите, ценител на народното изкуство и

пионер в сферата на спешната медицинска помощ

в Румъния. Животът му е разказ за напредъка на науката и дълбокото любопитство към дълбините на човешката същност.

Николае Миновичи е роден през 1868 г. в Румъния в период на бурни промени. Краят на XIX век е време, когато науката навлиза в непознати области. Съдебната медицина – съчетаваща правни процедури с медицински познания – е млада, но развиваща се дисциплина, в която младият учен бързо открива своето призвание.

Той несъмнено изпитва жал към самоубийците, чиито тела попадат на масата му за аутопсия. Наясно е, че нищетата и алкохолизмът – бичовете на индустриалната епоха – играят съществена роля в това отчаяно деяние, чиято честота нараства. Постепенно този феномен се превръща за съдебния лекар в обект на проучване, в което старателно са описани методите, използвани от хората, слагащи край на живота си чрез обесване – от колани и носни кърпи до връзките на долното им бельо.

Пробивът в кариерата на Николае Миновичи започва през 1896 г., когато успява да разкрие извършител на кражба с помощта на пръстови отпечатъци. Идентифицирането на престъпник въз основа на пръстови отпечатъци е прецедент за Румъния по онова време.

Поради разпространението на множество татуировки с разнообразни символи през XIX век, през 1898 г. Миновичи изследва темата в дисертацията си “Татуировките в Румъния”. В нея е проучена

връзката между татуировките на убийците и тяхното престъпно поведение

Същевременно трудът подчертава значението на татуировките за идентификацията на трупове. Миновичи събира изображенията от татусите, открити по изследваните от него тела, и те се съхраняват до днес в музея към Института по съдебна медицина.

В периода 1900–1901 г. докторът продължава обучението си в Берлин и работи в Института по патологична анатомия и болницата “Моабит”. През 1902 г. е назначен за помощник-ръководител на румънския Институт по съдебна медицина и преподавател по специалността в Държавното училище за науки. През същата година кметството на Букурещ му възлага задачата да намери решение на проблемите с просията и скитничеството. Първото съоръжение, с което лекарят прави експериментите си от легнало положение

Продължавайки с новаторските си постижения, през 1904 г. Николае Миновичи публикува уникалния си труд “Проучване върху обесването в Париж и Букурещ”. Тази разработка, високо оценена от специалистите по съдебна медицина в Румъния и чужбина и актуална до днес, се основава на личния опит на доктора с асфиксия, предизвикана от самоналожено механично задушаване чрез примка. Той е единственият лекар в историята на медицината, предприел контролирани експерименти с обесване, без това да доведе до фатален край.

В началото на XX век Миновичи вече е професор по съдебна медицина в Държавното училище за науки в Букурещ. Академичните му интереси са насочени към смъртта – и по-конкретно към това как да се установят причините, обстоятелствата и физическите детайли, свързани със случаи на съмнителна смърт. По онова време обесването е често срещан метод както за самоубийство, така и за екзекуция, и темата силно интригува Миновичи.

Но четенето по въпроса не му е достатъчно. Той иска да разбере от личен опит какво е усещането. Както сам пише в “Проучване върху обесването”:

“За да разбереш истински смъртта, трябва да познаваш начина, по който тя настъпва”

А това означава сам да сложи главата си в примката.

Първоначалните опити на доктора са предпазливи. Той монтира в кабинета си приспособление: примка, прекарана през макара на тавана, като държи в ръка свободния край. Лекарят ляга на походно легло, нахлузва въжето на врата си и дърпа. Резултатът е мигновен. Лицето му почервенява до мораво, зрението му се замъглява и той чува странно свистене в ушите си. Издържа едва шест секунди, преди да усети как съзнанието му започва да угасва, и бързо преустановява опита.

Но вместо да го откаже, този първи опит го амбицира още повече. Щом шест секунди разкриват толкова много, какво ли би показало по-продължително въздействие? По-късните опити на медика са с помощта на асистенти.

За следващия етап Миновичи привлича асистенти. Докато те държат другия край на въжето, той поставя примката около врата си и дава сигнал. Те дърпат силно и краката му увисват във въздуха. На няколко метра над земята усеща как дихателните му пътища мигновено се свиват. Едва успява да сигнализира да го свалят.

Но пак не се отказва. При последвалите опити го издигат отново и отново, като всеки път изпробва границите на това колко дълго може да остане в съзнание. В крайна сметка успява да издържи двадесет и пет секунди. Това, както сам признава, е мъчение, несравнимо с никое друго.

Остава още една променлива: използването на истински възел за бесилка, прилаган при екзекуции и предназначен да смаже трахеята и да пречупи врата. Миновичи решава да проучи каква е разликата. Но в мига, в който възелът се затяга, докторът усеща как огън пронизва гърлото му. Болката е толкова непоносима, че той трескаво започва да маха с ръце, за да спрат експеримента. Издържа едва четири секунди. Поразителното е, че при този последен опит краката му дори не са се отделили от пода. Въпреки това пораженията са трайни.

Цял месец след това

преглъщането на храна му причинява ужасяваща болка

Общо Николае Миновичи провежда дванадесет опита за обесване върху самия себе си. Той старателно документира всеки от тях: продължителността, разположението на възела и симптомите, които изпитва. Описва замъгленото зрение, подпухването на лицето, звъненето в ушите и усещането за изтръпване на крайниците.

Днес тези методи звучат като неописуемо варварство. Но по онова време Миновичи разширява границите на съдебната медицина. Книгата му от 200 страници – публикувана първоначално на румънски език през 1904 г., а след това и на френски през 1905 г. – се превръща в ключов труд в тази област.

Ако Миновичи се бе ограничил единствено до експериментите си с обесване, щеше да остане в паметта на поколенията като един от най-странните мъченици на медицината. Но професионалният му път е бил много по-мащабен.

Той е един от първите лекари в Румъния, създали модерна служба за бърза помощ. Преди неговите усилия спешната медицинска помощ практически не е съществувала. В продължение на години той сам финансира дейността на службата, за да гарантира достъп до спешна помощ за бедните и уязвимите. Приживе организира грижите за над 13 000 бездомници и открива приюти за самотни майки, които нямат към кого другиго да се обърнат. Професорът заедно със свои възпитаници в съдебната медицина

През 1906 г. основава първото на Балканите дружество за спешна помощ. Създадено е по модела на виенското, но с нововъведение:

за първи път в историята на спешната медицина лекар придружава линейката

на терен, за разлика от останалата част на Европа, където в линейките се возят единствено медицински асистенти. Така под прякото ръководство на д-р Миновичи започва дейността си първият екип за спешна помощ. Той се състои още от кочияш и градски полицай, използващи конски впряг – карета, закупена от доктора и преустроена по негов проект, за да може да превозва болни хора, легнали на носилка.

През същата 1906 г. д-р Миновичи привлича студенти в последен курс от Медицинския факултет, за да започне обучението им в нова област: “Спешна помощ при злополуки”. Той им предоставя на разположение линейките на дружеството, медицинските чанти и всичко необходимо за упражняване на професията. Спешната помощ се издържа чрез дарения и не получава държавно или общинско финансиране. Такава е ситуацията до 1948 г., когато е национализирана. Междувременно Миновичи предприема действия за създаването на специализирана болница за спешна помощ, която отваря врати през 1934 г.

Съдебният лекар заема дори поста кмет на букурещкия район “Бъняса” (по онова време все още село), където урежда извозването на купищата вонящи отпадъци, подобрява състоянието на обществените чешми и нощните приюти, организира изграждането на първите обществени подземни тоалетни в Букурещ. Извън медицината Миновичи имал още една страст: фолклорните традиции. Той събирал образци на традиционното изкуство, занаятчийски изделия и носии, като натрупал богата лична колекция. През 1906 г. отворил вратите на вилата си в Букурещ за посетители като музей на народното изкуство.

Тази вила, проектирана от архитекта Кристофи Черкез, съществува и до днес като Музей на народното изкуство “Николае Миновичи”. Посетителите могат да разгледат зали, изпълнени с керамика, текстил и икони от цяла Румъния – свидетелство за това, че лекарят, рискувал живота си в името на науката, е почитал и красотата на народните традиции.