Мицкоски: Сред църковните реликви, които България даде на Гърция, има и от Охрид

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски разбрал от медиите, че сред предадените от България на Гърция антики, има и такива, произхождащи от църква в Охрид.

Запитан за споразумението между двете страни, чрез което костите на цар Самуил и членове на семейството му бяха върнати у нас в събота, Мицкоски заяви, че от прочетено по медиите разбрал, че има и църковни реликви от църквата "Богородица Перивлепта" в Охрид. Сред някои хора има спомен, че по време на Първата и Втората световна война на практика са били изнесени от този обект и са били пренесени в столицата на източния ни съсед, обясни той.

"Сега те са част от този обмен. Така че, не бих навлязъл в повече коментари", заяви Мицкоски.

В Музея на византийската култура в Солун на 3 октомври се състоя официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България. На нея присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

От българска страна участваха също вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна присъства министърът на културата Лина Мендони.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий" в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. В замяна България предава на Гърция 48 църковни реликви.

На 3 октомври България посрещна тленните останки на цар Самуил, които пристигнаха от Гърция с военнотранспортния самолет „Спартан".

Ковчегът с останките на цар Самуил беше поставен в специално изработен саркофаг. Работата по него е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

Саркофагът е изработен от мрамор от изконните български земи на Самуиловото царство и беше поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост".

Цар Самуил е български владетел от края на X и началото на XI век и представител на династията на Комитопулите. Той е цар от 997 до 1014 г., а управлението му е свързано с продължителната борба за запазване на българската държавност срещу Византийската империя.

След битката при село Ключ на 29 юли 1014 г., при която византийският император Василий Втори пленява около 14 000 български войници и заповядва те да бъдат ослепени, Самуил умира на 6 октомври същата година.

Цар Самуил е единственият български средновековен владетел, чийто гроб и тленни останки са запазени. Гробът е открит през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. Оттогава останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун.

През 2014 г., по повод 1000-годишнината от смъртта на Самуил, те са изложени за поклонение по молба на българската държава.

Темата за споразумението, с което костите на цар Самуил бяха пренесени от Солун в България, продължава да вълнува Северна Македония. Към публикациите и коментарите в медиите, включително такива, че няма доказателство, че костите са на цар Самуил и че България получава "котка в чувал", в рамките на вчерашния ден се появиха и заглавия, като: „Гръцко-българската търговия със Самуил - Охридска реликва е предадена срещу тленните останки на царя" (Национално.мк), „България връща ценна реликва от църква в Охрид в Гърция" (Проверено.мк), "Реликва от Охрид разменена за „костите на Самуил"? Скандал с международни размери" (Вечер.мк) „Скандално: България връща ценна реликва от църква в Охрид на Гърция" (Религия.мк), като част от тях се позовават на публикации в български медии.

„Единственото важно за мен, е, че в резултат на споразумение, също от миналото - споразумението от Блед, останките на един македонски великан Гоце Делчев лежат в църквата „Св. Спас" в Скопие", повтори вчерашния си коментар Християн Мицкоски, цитиран от БТА.