На този ден преди 16 години се ражда люлката на инфлуенсърите - “Инстаграм”

16 години от създаването на мобилното приложение “Инстаграм” се навършват днес. На 6 октомври 2010 г. социалната мрежа, дело на американския предприемач и програмист Кевин Систром и бразилския софтуерен инженер Майк Кригер, дебютира в интернет. Първоначално приложението е достъпно единствено за “Айфон”. Идеята ѝ е потребителите да публикуват в нея квадратни снимки, да използват филтри и да ги споделят с приятелите си последователи.

Само за два месеца в приложението се регистрират 1 млн. потребители. По-малко от две години след старта “Фейсбук” го купува за около 1 млрд. долара. С времето платформата се променя значително - появяват се кратките видеоклипове рийлс, а потребителите могат да публикуват и временни сторита на профила си (от Stories - истории на англ. - б.р.). С времето “Инстаграм” се превръща и в огромен рекламен пазар и един от двигателите на т.нар. инфлуенсърска икономика.

Въпреки милиардите си потребители влиянието на “Инстаграм” привлича и сериозни критики. Така под ударите на закона попада собственикът ѝ Мета, която притежава и “Фейсбук”. Според критиците функциите на социалните мрежи са създадени така, че да задържат вниманието и могат да насърчават зависимо поведение сред деца и тийнейджъри. Компанията отхвърля твърденията, че умишлено прави продуктите си опасни за младите хора. Въпреки това въвежда допълнителни защити за непълнолетните, включително ограничения за съдържанието, контактите и времето, прекарано в приложението.