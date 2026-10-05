ООН призова талибаните в Афганистан да спрат ограничаването на правата на жените

Съветът на ООН по правата на човека призова талибаните в Афганистан да отменят практиките, ограничаващи основните свободи на жените и момичетата, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

В същото време Международният наказателен съд в Хага обяви публично 2 заповеди за арест на афганистански министри, отговарящи за образованието, заради преследване на основата на пола - действие, което е престъпление срещу човечеството.

Съветът на ООН по правата на човека прие единодушно резолюция, внесена от 37 европейски държави, Канада и Чили, в която изразява дълбока загриженост относно "тежкото, нарастващо, широкоразпространено и систематично потисничество над всички жени и момичета в Афганистан от страна на талибаните".

Съветът също така "осъжда институционализирането от страна на талибаните на тяхната система на дискриминация, сегрегация, господство, пренебрегване на човешкото достойнство на жените и момичетата, както и произтичащите от това дълбоко вкоренени вреди, които са недопустими, неоправдани и трябва да шокират съвестта на човечеството".

Талибаните се върнаха на власт в Афганистан през 2021 г. и наложиха строга версия на ислямското право. Режимът им е до голяма степен изолиран от международната общност, която критикува репресивните му мерки. Жените са особено засегнати, като им е забранено да посещават обществени места, включително паркове, и да упражняват повечето професии. Образованието за момичета е забранено след 12-годишна възраст.

В тази връзка Международният наказателен съд оповести заповедите за арест на министъра на образованието на талибаните Хабибула Ага и министъра на висшето образование Неда Мохамад Надим.

Неотдавна МНС издаде и заповеди срещу върховния лидер на талибаните Хайбатула Ахундзада и председателя на Върховния съд на Афганистан Абдул Хаким Хакани.

Съдът прецени, че съществуват "обосновани предположения", че "четиримата заподозрени носят наказателна отговорност за разпореждане, подстрекаване или склоняване към извършване на престъпление срещу човечеството под формата на преследване ... на основата на пола, насочено срещу момичета, жени и други лица, които не се вписват в политиките на талибаните по отношение на пола, половата идентичност или изразяването на пола".