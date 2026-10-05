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Карълайн Левит ще е коментатор в тв канала "Фокс Нюз"

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Карълайн Левит КАДЪР: Екс/@karolineleavitt

Бившата говорителка на Белия дом Карълайн Левит, верен съюзник на американския президент Доналд Тръмп, ще стане коментатор в телевизионния канал "Фокс Нюз", където "ще представя политически коментари и анализи", обяви "Фокс Нюз", цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес.

Тя ще започне работа на 1 ноември в канала, а в съобщението на "Фокс Нюз" се посочва, че "нейният опит в Белия дом и по време на президентската кампания ѝ дава уникално разбиране за днешния политически пейзаж".

От своя страна Левит отбеляза, че "с нетърпение очаква да сподели своята уникална гледна точка с милионите зрители, основана на опита ѝ като прессекретар на Белия дом, със същата енергичност и искреност, които характеризираха мандата ѝ".

Левит, която роди второто си дете тази пролет, напусна поста на говорител на Белия дом в края на август, за да се посвети на семейството си. Същевременно обаче тя изтъкна, че ще продължава да популяризира идеологията МАГА (от английското съкращение MAGA, Make America Great Again, "Да направим Америка велика отново"). 

Тя беше чест гост във "Фокс Нюз", докато заемаше предишната си длъжност, пише БТА. 

Левит, която понастоящем е на 29 години, беше най-младият прессекретар на Белия дом. Когато тя напусна тази длъжност в края на август, Доналд Тръмп заяви, че тя е била "един от най-доверените му съюзници".

На този етап американският президент не е назначил нов говорител на Белия дом, а президентската институция не е организирала редовни пресконференции от оттеглянето на Левит.

Родената в щата Ню Хемпшър, Левит, която разпространяваше тръмпистките идеи сред поколението "Зет", ръководеше агресивна комуникационна стратегия срещу традиционните медии. След оттеглянето ѝ като говорител на президентската институция Доналд Тръмп се опита да забрани достъпа на телевизионни канали като Си Ен Ен и "Ем Ес Нау" и медията "Политико" до Белия дом, решение, което беше отменено от федерален съдия.

Карълайн Левит КАДЪР: Екс/@karolineleavitt

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