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Непал спря издирвателните операции за жертви на наводненията от август

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Наводненията разрушиха 12 водноелектрически централи, пътища, мостове, селски стопанства и селища КАДЪР: Ютуб/CTV News

Непал прекрати спасително-издирвателните операции за хора, които все още са в неизвестност след опустошителните наводнения в азиатската страна през август тази година, отнели живота на най-малко 1455 души, обяви днес пред Ройтерс началникът на Националния оперативен център за извънредни ситуации Фаниндра Паудел.

Към този момент най-малко 5285 души се водят за изчезнали след наводненията в района на границата между Непал и Китай при Тибет на 26 август, посочва агенцията. Спасени са 13 795 души.

"Преминаваме от фазата на издирването и спасяването към фазата на проучването и възстановяването", каза Паудел. Той посочи, че властите обсъждат как законно да обявят хората в неизвестност за мъртви, за да дадат възможност на техните семейства и близки да завършат процедурите по получаване на пари от застраховки, да ползват банкови сметки и да приключат с всякакви други административни формалности.

"Даваме ход на съответните процедури, за да се приключат необходимите административни формалности", отбеляза Паудел.

Дхарам Радж Упрети, ръководител на Националната служба за справяне с бедствията и намаляване на риска от тях, оповести, че властите няма повече да издирват активно жертви, но ще изследват развалините, засегнатите имоти и всякакви места, които биха били от полза, в процеса на възстановяване на опустошените райони. Той заяви, че служителите на спешните служби ще бъдат мобилизирани и занапред при необходимост, пише БТА. 

Наводненията разрушиха 12 водноелектрически централи, пътища, мостове, селски стопанства и селища. Правителството в Непал обяви, че се нуждае от близо 5 милиарда долара за първия етап на възстановяването на щетите и на устройването на хилядите хора, останали без покрив заради стихията.

Наводненията разрушиха 12 водноелектрически централи, пътища, мостове, селски стопанства и селища КАДЪР: Ютуб/CTV News

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