Намериха 11-годишно момиченце мъртво в парк в Англия

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11-годишно момиче бе намерено мъртво в парк в Елмли Касъл, графство Уорчестършир, Англия. Детето било обявено за изчезнало вчера около 23:20 ч. Според местната полиция случаят е неизяснен.

Жители на Елмли Касъл разкриха, че момичето се казва Мия Диймър-Джоунс. Бащата ѝ е починал от рак преди три години, пише "Дейли мейл".

Полицията на Уест Мерсия съобщи, че разследването на обстоятелствата около смъртта на детето продължава. Семейството на момичето е било уведомено за случилото се и получава подкрепа от специално обучени служители.

Смята се, че Мия е отишла на игрището за крикет, където, според съседите, децата често се отбиват за чаша горещ шоколад.

Полицията е била извикана, след като семейството на Мия я е търсило, след като тя не се е прибрала вкъщи.

50-годишният местен жител Лорънс О'Шоунеси каза, че е чул сирени между 23:15 и 23:30 ч., но не е обърнал никакво внимание. След това отново е чул сирени около полунощ.

„Едва когато се събудих тази сутрин, разбрах какво се е случило. Това е плашещо. Всичко е оградено с лента край мрежите за крикет, където, мисля, е била намерена", казва г-н О'Шонеси.

Жена, която живее в района и има дъщеря на същата възраст, заяви, че случаят е бил истински шок.

„Общността ни е сплотена тук всички се познават. Като цяло е безопасно. Всички смятаме, че децата са добре тук и са в безопасност. Тук винаги има деца, които си играят. Просто изобщо не бихте очаквали нещо подобно. Просто не мога да повярвам", споделя тя.

Полицията на Уест Мерсия съобщи, че жителите на Елмли Касъл трябва да очакват засилено полицейско присъствие, докато служителите провеждат разследването.

„Знаем, че смъртта на младо момиче ще бъде дълбоко съкрушителна за местната общност и в този момент мислите ни са с нейното семейство и приятели", посочи главният инспектор Даниел Пилкингтън.