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Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на Румъния

Мартина Ганчева, БТА

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Лука Никулеску КАДЪР: Екс/@RRInternational

Румънският президент Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на страната. Държавният глава обяви решението си след пореден кръг политически консултации с всички партии в двореца Котрочени в Букурещ.

Лука Никулеску е известен румънски дипломат, бивш журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи на Румъния. От септември 2022 г. той заема ключовата позиция на национален координатор за процеса на присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

„През последните четири години той се занимаваше с този процес и в това си качество работеше с институциите на Румъния", подчерта Никушор Дан.

Той допълни, че е избрал личност, която по думите му има най-големи шансове да събере мнозинство в парламента.

„Важно е, необходимо е Румъния да има правителство. И то скоро. Има нужда от бюджет за догодина", коментира още държавният глава.

Никушор Дан отбеляза още, че е получил гаранция, че правителство начело с Лука Никулеску ще запази прозападната посока на Румъния и ще спазва финансовите цели и всички ангажименти, които страната е поела.

Държавният глава уточни, че номинираният от него премиер има пълната свобода да реши дали кабинетът да бъде политически или технократски.

„Благодаря за доверието. Приемам тази отговорност с пълното съзнание за трудността на момента. Първата ми мисия ще бъде изграждането на мнозинство, което да гласува правителството", каза на свой ред Никулеску, който е бивш посланик във Франция, Монако и Андора.

Той обеща реалистична програма за управление на страната.

„Не мога да обещая чудеса, мога да обещая сериозност, отговорност, спазване на ангажиментите, ускоряване на реформите", допълни номинираният за премиер на Румъния.

Лука Никулеску разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителството и управленска програма. Това е четвъртата номинация за министър-председател след свалянето на правителството на Илие Боложан чрез вот на недоверие на 5 май. Досега парламентът отхвърли двама от номинираните за премиер, а един върна мандата си поради липса на достатъчно подкрепа.

Лука Никулеску КАДЪР: Екс/@RRInternational

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