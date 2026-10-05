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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23680865 www.24chasa.bg

Тръмп: Украйна е виновна за скъпите горива

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Според президента на САЩ Доналд Тръмп горивата поскъпват не заради Ормузкия проток, а заради атаките на Украйна по руски рафинерии. Това обяви той в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

"Това, което кара цените на горивата да се покачват, вече не е Ормузкият проток, защото в момента почти ежедневно се изпомпват рекордни количества от него. Думата е „рафинерии" - руските рафинерии са атакувани от Украйна, а нашите се затварят в щати, управлявани от демократите, като Калифорния", гласи публикацията му. 

Преди Москва да започне войната в Украйна през 2022 г., САЩ внасяха само около осем процента от вносните петролни продукти от Русия. Но това число спадна до нула през март 2022 г., когато федералното правителство забрани вноса на руски петролни и газови продукти, пише The Independent. 

А американският рафинериен капацитет е базиран до голяма степен в контролирани от Републиканската партия щати като Тексас и Луизиана, където се намират по-голямата част от американските рафинерии.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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