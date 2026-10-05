Глобиха за опасно шофиране барабаниста на AC/DC Фил Ръд

Дългогодишният барабанист на австралийската рок група AC/DC Фил Ръд е глобен от новозеландски съд заради опасно шофиране, след като с автомобил Ferrari 599 преминал през централната част на кръгово кръстовище и се блъснал в дърво. Това съобщи вестник „Ню Зиланд хералд“ (The New Zealand Herald).

Инцидентът е станал в град Тауранга, където 72-годишният рокер живее от 1983 г. Според съдебните документи след медицинския преглед в болницата Ръд е казал на полицията, че не помни какво се е случило непосредствено преди катастрофата на 13 юли, докато отивал да посети дъщеря си, пише БТА.

Музикантът не се е явил нито на предишното съдебно заседание в средата на септември, нито на заседанието за разглеждане на доказателствата. Нарушението на Ръд обаче е от първа категория, което е позволило на съда да разгледа делото без негово присъствие. Съдия Шон Коул е приел извършването на нарушението за доказано и е глобил Ръд с 500 новозеландски долара (около 280 щатски долара), като го е задължил също да възстанови съдебните разноски в размер на 100 новозеландски долара.