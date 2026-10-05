Разчистиха мигрантския лагер в Сеута заради посещението на крал Фелипе VI

Испанската полиция, с помощта на военните, приключи днес разчистването на лагера за мигранти в ексклава Сеута, предаде ДПА.

Мярката бе предприета малко повече от седмица преди планираното посещение на крал Фелипе Шести и съпругата му, кралица Летисия, в испанския ексклав в Северна Африка.

Всичките близо 3000 мигранти, които от края на юли живееха в импровизирани подслони на плажа "Ел Трамполин" в Сеута, са били изведени от района, съобщи местният вестник "Ел Фаро", цитиран от БТА.

На 30 и 31 юли правителството оцени, че в Сеута са пристигнали до 80 000 мигранти от Мароко. Повечето от тях впоследствие се върнаха, но хиляди все още остават в ексклава.

Както и вчера, мигрантите бяха откарани с автобус до граничния пункт Тарахал. Там им беше даден избор - или да се върнат доброволно в Мароко веднага, или да се регистрират, за да бъдат настанени в палатков лагер, според испанската държавна телевизия RTVE.

Много от мигрантите се колебаят дали да се регистрират или да отидат в приемните лагери, защото се страхуват, че "тогава биха могли по-лесно да бъдат депортирани в Мароко, което се смята за безопасна страна на произход". Те също така смятат, че събирането на биометричните им данни би улеснило тяхното идентифициране, дори ако "успеят да стигнат до континенталната част на Испания или до други държави от Европейския съюз", както и депортирането им в страната, където са били регистрирани за първи път, или в родната им страна.

През първия ден от настоящата операция 600 мароканци са напуснали Сеута доброволно, съобщи RTVE. На втория ден голяма част от близо 3500 мигранти, които месеци наред са живели в бараки на плажа, са избягали в близките гори.