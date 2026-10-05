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Спряха временно полетите на летището в Щутгарт

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СНИМКА: Pixabay

Въздушният трафик на летището в Щутгарт беше временно преустановен днес поради полицейска операция, предаде ДПА. 

Терминалите бяха временно евакуирани в ранния следобед, а пристигащите и заминаващите полети бяха временно спрени, според федералната полиция и летището в Щутгарт. 

След претърсване на засегнатата зона полицията заяви, че няма заплаха за сигурността.

Въздушният трафик се възобновява постепенно, а пунктовете за проверка на пътниците отново отварят, пише БТА. 

Говорител на федералната полиция заяви, че евакуацията на зоната за сигурност означава, че всички пътници ще трябва да преминат отново през проверка по сигурнността и че това може и да отнеме няколко часа, докато ситуацията се нормализира. 

СНИМКА: Pixabay

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