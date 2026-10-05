Ливан започва съвместно учение с британската армия

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Ливанската армия ще започне утре триседмично съвместно учение с британската армия, с участието и на САЩ, предаде Франс прес, позовавайки се на съвместно изявление на ливанската армия и посолството на Великобритания в Ливан.

Великобритания е една от основните държави, които отдавна подкрепят ливанските сили, като предоставя помощ в размер на няколко милиона долара и обучава хиляди военнослужещи в отбрана на сухопътни граници.

С ниски заплати и лошо оборудване, ливанската армия е изправена пред трудната задача на разоръжи "Хизбула", въпреки съпротивата на проиранското шиитско движение, и да разположи силите си по ливанско-израелската граница съгласно рамковото споразумение, подписано през юни между Ливан и Израел, пише БТА.

Маневрите по време на съвместното учение, което е продължение на подобно учение, проведено през 2023 г., ще включват "обучение по разузнаване, спасителни операции и водене на бойни действия в градска среда, както и транспорт с хеликоптери и минометен огън", се посочва изявление на ливанската армия.

В учението ще вземат участие британски отряд от Кралския полк на Шотландия, разположен в Кипър, и въздушно-десантен полк на ливанската армия, както и "персонал от Въоръжените сили на САЩ и Италия", съобщи британското посолство в Ливан.

"Представители на въоръжените сили на Франция, Кипър, Катар и Йордания ще присъстват в качеството си на наблюдатели", добави посолството на Великобритания.