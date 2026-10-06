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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23681335 www.24chasa.bg

Саудитската коалиция и йеменските хуси си размениха въздушни удари в района на Червено море

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Бойци на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия, седят на задната седалка на превозно средство по време на операция, която според правителствените сили е била настъпление срещу подкрепяните от Иран хуси. СНИМКА: РОЙТЕРС

Саудитска Арабия и нейните коалиционни съюзници са нанесли удари по стратегическото пристанище Ходейда в Йемен. То е се намира на брега на Червено море и се контролир аот терористичната групировка на хусите.

Говорителят на алианса Турки ал Малки каза, че военноморските сили са унищожили складове с оръжие, съоръжения, в които са се съхранявали мини, и са предотвратили планирана атака, насочена срещу морските коридори в южната част на Червено море.

От своя страна, подкрепяните от Иран бунтовници хуси твърдят, че са нанесли удари по международното летище в Рияд - столицата на Саудитска Арабия, по нефтопреработвателния завод на гиганта "Арамко", както и по няколко обекта в южната част на кралството.

Тези атаки, извършени предимно с помощта на дронове, балистични ракети и крилати ракети, са били насочени срещу международното летище в Рияд, заяви военният говорител на хусите Яхия Сария, като добави, че рафинерията на "Арамко" в Рабиг" също е била засегната, както и военни обекти и летища в южната част на страната, пише БТА.

Бойци на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия, седят на задната седалка на превозно средство по време на операция, която според правителствените сили е била настъпление срещу подкрепяните от Иран хуси. СНИМКА: РОЙТЕРС

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