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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23681364 www.24chasa.bg

Сигнал за бомба в самолет над Турция наложи евакуацията на 136 пътници

Айше Сали, БТА

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Самолет. Снимка: Рixabay

Сигнал за бомба в самолет, който пътува от Анкара за Шанлъурфа, наложи евакуацията на 136 пътници на борда, както и 6-членния екипаж, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Самолетът е излетял от Анкара за Шанлъурфа в 19 ч., изпълнявайки полет на турската авиокомпания "A Jet".

Сигналът за бомба в самолета е бил подаден чрез бележка, която е намерена от екипажа на борда. В 20:05 ч. самолетът е кацнал на летище "ГАП" (GAP) в Шанлъурфа.

Продължава процесът по търсене на взривното устройство при засилени мерки за сигурност. На място са изпратени множество екипи на полицията.

Самолет. Снимка: Рixabay

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