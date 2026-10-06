Сигнал за бомба в самолет над Турция наложи евакуацията на 136 пътници

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Сигнал за бомба в самолет, който пътува от Анкара за Шанлъурфа, наложи евакуацията на 136 пътници на борда, както и 6-членния екипаж, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Самолетът е излетял от Анкара за Шанлъурфа в 19 ч., изпълнявайки полет на турската авиокомпания "A Jet".

Сигналът за бомба в самолета е бил подаден чрез бележка, която е намерена от екипажа на борда. В 20:05 ч. самолетът е кацнал на летище "ГАП" (GAP) в Шанлъурфа.

Продължава процесът по търсене на взривното устройство при засилени мерки за сигурност. На място са изпратени множество екипи на полицията.