Зеленски изрази надежда, че Русия ще преговаря за мир през октомври

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Украинскиятпрезидент Володимир Зеленски настоя, че преговорите за край на войната с русия ще бъдат възстановени независимо от засилените атаки срещу Киев.

"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври. Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия. Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия", заяви той.

По думите му досега руснаците са се били фокусирали върху дестабилизирането на украинската държава и разрушаването на връзките ѝ с Европа. Според Зеленски е важно за всички, които подкрепят страната му да убедят Москва, да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.

Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция.

Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.

Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо.

"Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.