Тръмп: Изтеглихме бомбардировачите си от „Феърфорд” заради някои заплахи

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Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред журналисти в Белия дом, че според него е имало заплаха, която е наложила изтеглянето на американски бомбардировачи от британска военновъздушна база, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Имаше заплахи, затова вместо да предизвикваме врага [...] ги преместихме малко, но не много далеч", посочи Тръмп.

Попитан за това смята ли Иран за отговорен за инцидента със самолета на авиокомпания "Флайдубай" американският президент отговори, че той лично смята така.

Тръмп каза още, че САЩ са готови да помогнат на Русия след инцидент с лаборантка, починала от чума, след като се е заразила в изследователски институт в Сибир.

В отговор на журналистически въпрос той допълни, че САЩ "не бързат" да подновят търговските преговори с Канада.

Тръмп обяви също, че САЩ обмислят създаването на американска военна база в Литва.

Тръмп анонсира още, че ще има в близко време предизборни прояви в щатите Мичиган и Айова.