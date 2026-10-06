Франция започна проверки срещу полицаи, работили по време на ученическите протести

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Десет разследвания срещу полицаи са образувани във Франция от специално звено за проверка и контрол на действията на органите на реда в страната, известно още като Генералната инспекция на националната полиция. Това съобщи местното вътрешно министерство.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез е готов да отговаря на въпроси пред компетентните комисии на Националното събрание или Сената, които биха искали да го изслушат относно дадените инструкции, доктрината за поддържане на реда или правилата за намеса на силите за сигурност, съобщиха неговите сътрудници.

Общо от 28 септември насам са извършени 6 059 ареста, а 715 полицаи или жандарми са били ранени по време на безредиците, пише БТА.