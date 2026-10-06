Почина британският писател и бивш политик Джефри Арчър

Британският писател и бивш политик Джефри Арчър почина на 86-годишна възраст. Авторът е продал над 300 милиона книги за петдесетгодишната си литературна кариера, сред които поредицата „Хрониките на Клифтън" и „Каин и Авел".Арчър е сред най-известните британски писатели, чиито книги са продадени в милиони копия по света. Освен с литературната си кариера той е известен и с политическата си дейност, съобщи Sky News.

Джефри Арчър е роден на 15 април 1940 г. в Лондон. Учи в Уелс и по-късно посещава Оксфордския университет, преди да започне професионалния си път в политиката.

През 1969 г., на 29-годишна възраст, Арчър е избран за депутат от Консервативната партия в Камарата на общините. Той остава в парламента до 1974 г., когато напуска политиката, след като е обявен за фалит.

По-късно Арчър се насочва към литературата. Първият му роман „Not a Penny More, Not a Penny Less" излиза през 1974 г. Следват десетки книги, сред които „Kane and Abel", „A Matter of Honor", „As the Crow Flies" и поредицата „Clifton Chronicles". Произведенията му се превръщат в международни бестселъри и са преведени на множество езици.

През 1992 г. Арчър получава пожизнена титла и става член на Камарата на лордовете. Политическата му кариера обаче отново е белязана от скандал. През 2001 г. той е осъден на четири години затвор за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието по дело, свързано с финансов скандал.

След освобождаването си Арчър продължава да пише и публикува нови книги. До края на живота си той остава активен като автор, а произведенията му се продават в милиони екземпляри по света.

Последният роман на лорд Арчър „Адам и Ева" се очаква да излезе по-късно този месец.

Кейт Елта, редактор на лорд Арчър и главен изпълнителен директор на HarperCollins UK, заяви, че работата с него е била „една от най-големите привилегии в професионалния ми живот в издателския бизнес".

По думите ѝ той е бил „майстор на разказването" и „мечтаният автор за всеки редактор" - изключително трудолюбив, напълно отдаден на работата си и готов да преработва ръкописите си отново и отново, за да бъде всяка дума възможно най-прецизна. Тя го определи и като човек, който истински е вярвал в екипната работа, необходима за създаването на успешни книги.