Журналисти от египетската медия "Мацадаш" обвиниха властите в мъчения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разследващи журналисти в Египет са били измъчвани след като са били задържани. Това твърди в жалба на местна правозащитна организация до съдебните власти на арабската държава.

Те са представители на дигиталната медия Мацадаш, която се занимава с разследвания, проверка на факти и съставляват целия ѝ редакционен екип. Миналата седмица бяха обвинени от властите за връзки със забранената организация "Мюсюлмански братя" - нещо, което журналистите отричат.

За неправителствените организации арестът им представлява най-сериозното посегателство срещу независими медии от години насам. Той беше осъден от над 80 регионални и международни организации, които призоваха за незабавното им освобождаване.

Според Египетската инициатива за лични права (EIPR/ЕИЛП), по-голямата част от журналистите от платформата са заявили в неделя пред Прокуратурата за държавна сигурност, че са били подложени на различни форми на изтезания и малтретиране и са били принудени да подпишат фалшиви признания, преди да бъдат изправени пред съда.

"Журналистите разказаха, че са били с вързани ръце зад гърба и с превързани очи, докато са били задържани и разпитвани в помещенията на Службата за държавна сигурност", написа вчера ЕИЛП.

"Те също така са съобщили за побои, принудително събличане, изтезания с електрошок, както и за заплахи срещу тях или техните семейства", допълва асоциацията.

"Много сме обезпокоени. Журналистите са били подложени на тежки изтезания", заяви пред АФП Лобна Даруиш от ЕИЛП.

В неделя Прокуратурата за държавна сигурност разпореди един от журналистите, Мохамед Ашраф Абу Омейра, срещу когото са повдигнати обвинения, сред които "участие в терористична група" и "разпространяване на фалшиви новини", да бъде задържан за 15 дни за времето на разследването, съобщиха от ЕИЛП. Разпитите на останалите петима журналисти продължават.

Медията "Мацадаш", чието название означава "Не вярвай" на арабски, отхвърля обвиненията на властите.

Правозащитни организации обвиняват египетските власти, че задържат голям брой дисиденти и затворници на съвестта. Властите отричат това, като твърдят, че задържаните попадат в обхвата на наказателното право.

Според EИЛП общият брой на журналистите, задържани в Египет във връзка с професията им, вече възлиза на 26 души, отбелязва АФП, цитирана от БТА.