Тръмп предложи на Русия помощ заради чумата

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи американска помощ на Русия, докато руските власти предприемат мерки за ограничаване на предполагаем случай на смъртоносна пневмонична чума в Сибир, съобщава "Дейли мейл".

Повече от 200 души са поставени под медицинско наблюдение, а четири болници в Иркутск са затворени за триседмичен карантинен период след смъртта на 28-годишната лабораторна служителка Дария Шипилова.

По информация на руски медии Шипилова е работила в сибирски научноизследователски институт и се е разболяла, след като по невнимание е счупила епруветка, съдържаща бактерии на чума. Тя е прекарала няколко дни в болница, преди да почине. Според руските власти официално посочената причина за смъртта е „пневмония с неизвестна етиология".

Около 60 нейни колеги остават изолирани в института заради опасения, че жената може да е била заразена с пневмонична форма на чума.

Руските власти обаче подчертават, че няма данни за широко разпространение на заболяването и определят ситуацията като контролирана.

В понеделник Тръмп заяви, че САЩ са готови да помогнат на Русия.

„Наблюдаваме ситуацията много внимателно. Току-що чухме за нея, а те я наричат пневмония", каза американският президент.

По думите му с годините причинителите на инфекциозни заболявания са станали по-устойчиви.

„Преди години пневмонията се лекуваше по-лесно. Микробите и бактериите са станали непропорционално по-силни, но ние ще им помогнем", заяви Тръмп.

Пневмоничната чума засяга белите дробове и може лесно да се предава от човек на човек чрез респираторни капчици. При своевременно лечение обаче заболяването може да бъде излекувано с антибиотици.

Руският здравен регулатор заяви, че при разширените изследвания не са открити микроорганизми, свързани с работата на Шипилова, и отрече да е имало инцидент в научноизследователския институт.

Междувременно ръководителят на съседната република Бурятия Алексей Циденов първоначално потвърди, че жената е починала от чума, но впоследствие промени позицията си, заявявайки, че тя „възможно е" да е била заразена.

Заради случая властите отмениха публични мероприятия в Иркутск, а според информация в медиите правоохранителните органи са започнали разследване за нарушения на изискванията за безопасност.

На фона на засиленото медийно внимание губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев определи ситуацията като стабилна.

Случаят привлече внимание и във Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в понеделник, че американските власти „наблюдават и следят ситуацията отблизо".

Рубио призна, че подобно предполагаемо огнище на инфекциозно заболяване би могло да се разпространи бързо, но посочи, че към момента няма непосредствен повод за тревога. По думите му между САЩ и Русия има изключително ограничено въздушно движение.

„Очевидно пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени", заяви Рубио пред журналисти преди отпътуването си за Исландия.

„Но както при всяко подобно нещо, ако се разпространи извън първоначалния район, то може да се разпространи бързо. Затова го наблюдаваме и следим отблизо", добави той.