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Тръмп одобри екзекуция чрез разстрел за терорист, извършил нападение във военна база

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Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри екзекуция чрез разстрел на на терорист, който откри огън в медицинския център на военната база "Форт Худ" в щата Тексас през 2009 г. При нападението загинаха 13 души, а други бяха ранени.

"Американският министър на отбраната Пийт Хегсет препоръча и президентът Доналд Тръмп одобри осъденият терорист Нидал Малик Хасан да бъде екзекутиран от отряд за екзекуции на американската армия", съобщи днес говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Датата и мястото на разстрела ще бъдат определени по-ксъно, каза той. 

Американският гражданин с палестински произход Нидал Хасан откри стрелба на 5 ноември 2009 г. в медицински център на огромната база "Форт Худ", за да попречи на войниците да участват във войни, които той смяташе за незаконни, в Афганистан и Ирак.

Определян за "вълк единак" на Ал Каида, той уби 13 души, сред които 12 войници, и рани десетки други. Ранен от куршум по време на нападението, този бивш военен психиатър днес е частично парализиран. През 2013 г. Нидал Хасан беше осъден на смърт от военен съд. Неговата екзекуция ще бъде първата, извършена от отряд за екзекуции на американската армия от 1961 г. насам, пише БТА. 

Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

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