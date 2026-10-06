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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23681554 www.24chasa.bg

Латвия осъди мъж с руско и немско гражданство за доставка на оръжия за Москва

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Латвия СНИМКА: Pixabay

Мъж с руски и немски паспорт бе осъден в Латвия на седем години затвори и година пробация за пренос доставка на пари и оборудване за руската армия. Присъдата се основава на видеозаписи, кореспонденция и снимки от телефона му.

Част от нещата, които мъжът доставял били очила за нощно виждане и телескопи. Наказанието може да бъде обжалвано. Мъжът продължава да отрича обвиненията срещу него и настоява, че в автомобила си е превозвал хуманитарна помощ, включително памперси, инвалидни колички и патерици.

Между ноември 2023 г. и септември 2025 г., той е преминал близо 20 пъти през латвийско - руската граница с личния си автомобил, който е с немска регистрация. Бил е задържан от латвийските власти по време на едно от пътуванията, пише БТА. 

Латвия СНИМКА: Pixabay

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