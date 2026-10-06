Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристига днес в Атина

Днес вечерта в атина ще пристигне американският държавен секретар Марко Рубио на официално посещение. Очаква се на следва щия ден 7, октомври, той да разговаря с представители на правителството по въпроси свързани със сигурността, отбраната, енергетиката, търговията и международната обстановка.

Сутринта на 7 октомври се очаква главният дипломат на САЩ да се срене с гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис. След срещата двамата ще направят изявления пред медиите и ще дадат начало на официалните разговори между делегациите на Гърция и САЩ.

След това Рубио ще бъде приет от премиера на страната Кириакос Мицотакис в правителствената резиденция "Максиму".

По време на разговорите между гръцката и американската страна ще бъдат обсъдени международната и регионалната обстановка, сигурността, енергетиката, корабоплаването, технологиите, търговията, инвестициите и отбранителното сътрудничество. „Катимерини" отбелязва, че важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон. Сред темите, които представляват интерес за гръцката страна, са въоръжението за новите изтребители F-35, които Гърция ще придобие, както и възможностите за получаване на друга американска военна техника.

В рамките на посещението се предвижда подписването и на три документа за сътрудничество. По информация на електронното издание на „Катимерини" Рубио се очаква да отпътува от Атина рано сутринта в четвъртък, 8 октомври.