Пилотът, нападнал капитана на полета на "Флайдубай", се е обучавал в Нова Зеландия

Превърналият се в терорист втори пилот на компанията "Флайдубай", който миналата седмица нападна капитана на полет от Дубай за Тел Авив е провел част от летателното си обучение преди седем години в Нова Зеландия. То е било предназначено за летателна компания във Великобритания. Това потвърдиха новозеландските власти днес.

Според властите мъжът е останал в островната държава на студентска виза между ноември 2018 г. и май 2019 г.

"Имиграционните регистри показват, че той е пристигнал в Нова Зеландия на 30 ноември 2018 г. и е напуснал страната на 23 май 2019 г. Полицията може да потвърди, че вторият пилот е бил в Нова Зеландия, за да премине част от летателното си обучение за базирана във Великобритания компания, която вече не извършва дейност в Нова Зеландия", каза в писмено изявление за Ройтерс помощник-комисарят на новозеландската полиция Майкъл Джонсън.

Властите преглеждат документацията и извършват проверки, свързани с престоя му в страната.

Помощник-пилотът на полет FZ1073 на „Флайдубай", пътуващ от Дубай за Израел, е нападнал капитана с брадва от аварийното оборудване, съобщи главният прокурор на Обединените арабски емирства. Той определи случая като „терористична атака".

Според два източника на Ройтерс вторият пилот е гражданин на Оман на име Хамам ал Хамами. Представители на израелските власти не съобщиха неговото име, но потвърдиха, че е от Оман. Властите в ОАЕ и „Флайдубай" не разкриха публично самоличността му.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да се свърже за коментар с Ал Хамами, който е задържан в ОАЕ.

Междувременно Австралийско междуведомствено звено за борба с тероризма също разследва връзките на мъжа със Сидни, пише БТА.