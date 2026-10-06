Откраднаха 150-килограмово произведение на Дали от френски музей

От френски музей е била открадната корица на книга с тегло 150 кг, проектирана от Салвадор Дали.
Бронзовата корица на Livre de l'Apocalypse, известна още като „Откровение" или „Апокалипсисът на Свети Йоан", е била открадната от Центъра за съвременно изкуство в Исоар, департамент Пюи-де-Дом, Централна Франция, през нощта в неделя, съобщи The Telegraph.
Прокуратурата в Клермон-Феран характеризира произведението, украсено със злато, скъпоценни камъни и морски черупки, като „изключително и уникално" произведение на изкуството с голяма стойност.
Полицията е озадачена как крадците са успели да откраднат такъв огромен предмет, без да бъдат забелязани.
Само корицата тежи 150 кг, а цялата книга 210 кг, което я прави една от най-тежките в света.
Полицията няма информация как крадците са успели да я свалят, нито дори дали са проникнали в музея.
Кметът на Исоар Бертран Баро заяви, че загубата е "неизмерима" и описа произведението като „творбата на целия му живот".
Собственикът на произведението, Кристиан Каруцос, заяви, че кражбата е равносилна на атака срещу самата Франция.
„Снощи те убиха Франция, убиха френското културно наследство", каза той пред местно радио.
Монументалният том е замислен през 1958 г. от Жозеф Форе, издател на изкуство от Оверн и е вдъхновен от Библейската книга „Откровение".
В него са обединени 14 водещи художници и писатели от XX век, сред които Жан Кокто, Бернар Бюфе и Жан Жионо, а испанският сюрреалист Дали е изваял изящната му бронзова корица.
Цялото произведение се състои от 150 огромни пергаментови листа, подбрани от 300 000 овчи кожи, а изписването му е отнело 2 000 часа и включва 550 букви, изписани със злато.
След като беше показвана на почти 150 изложби по целия свят между 1961 и 1972 г., творбата изчезна за известно време от публичното пространство. Беше съхранявана в Швейцария и по-късно беше продадена на японски собственици.
Била е готвена да се продададе на части, когато Каруцос, директор на компания за реставрация на произведения на изкуството в Исоар, я придобива през 2003 г.
Каруцос представя корицата на Дали заедно с няколко от пергаментовите страници в своя музей до есента.
Разследващата бригада на жандармерията в Клермон-Феран разследва случая.
Кражбата на произведението на Дали е най-новата от поредица кражби във френски музеи.