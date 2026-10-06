Откраднаха 150-килограмово произведение на Дали от френски музей

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От френски музей е била открадната корица на книга с тегло 150 кг, проектирана от Салвадор Дали.

Бронзовата корица на Livre de l'Apocalypse, известна още като „Откровение" или „Апокалипсисът на Свети Йоан", е била открадната от Центъра за съвременно изкуство в Исоар, департамент Пюи-де-Дом, Централна Франция, през нощта в неделя, съобщи The Telegraph.

Прокуратурата в Клермон-Феран характеризира произведението, украсено със злато, скъпоценни камъни и морски черупки, като „изключително и уникално" произведение на изкуството с голяма стойност.

Полицията е озадачена как крадците са успели да откраднат такъв огромен предмет, без да бъдат забелязани. Vol à Issoire (63), nuit du 4 au 5 octobre : le Livre de l’Apocalypse de Joseph Forêt, exemplaire unique de 210 kg, couverture en bronze de 150 kg sculptée par Dalí, parchemins signés Cocteau, Giono, Buffet, Foujita. Le patrimoine français encore visé. Enquête en cours. https://t.co/FyNgQ6Pu8a — Rafael Sereti (@RafaelSereti) October 5, 2026

Само корицата тежи 150 кг, а цялата книга 210 кг, което я прави една от най-тежките в света.

Полицията няма информация как крадците са успели да я свалят, нито дори дали са проникнали в музея.

Кметът на Исоар Бертран Баро заяви, че загубата е "неизмерима" и описа произведението като „творбата на целия му живот".

Собственикът на произведението, Кристиан Каруцос, заяви, че кражбата е равносилна на атака срещу самата Франция. 🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 — « Le Livre de l’Apocalypse », œuvre unique de Joseph Foret, qui reprend le texte de l’Apocalypse de saint Jean, a été VOLÉE au centre d’art contemporain d’Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Il s’agit du livre le plus cher et le plus lourd du monde, pesant plus de 210 kg, dont 150 kg rien que pour sa couverture en bronze, conçue par Salvador Dalí. (BFMTV) — L'Écho Chrétien (@lechochretien) October 5, 2026

„Снощи те убиха Франция, убиха френското културно наследство", каза той пред местно радио.

Монументалният том е замислен през 1958 г. от Жозеф Форе, издател на изкуство от Оверн и е вдъхновен от Библейската книга „Откровение".

В него са обединени 14 водещи художници и писатели от XX век, сред които Жан Кокто, Бернар Бюфе и Жан Жионо, а испанският сюрреалист Дали е изваял изящната му бронзова корица.

Цялото произведение се състои от 150 огромни пергаментови листа, подбрани от 300 000 овчи кожи, а изписването му е отнело 2 000 часа и включва 550 букви, изписани със злато.

След като беше показвана на почти 150 изложби по целия свят между 1961 и 1972 г., творбата изчезна за известно време от публичното пространство. Беше съхранявана в Швейцария и по-късно беше продадена на японски собственици.

Била е готвена да се продададе на части, когато Каруцос, директор на компания за реставрация на произведения на изкуството в Исоар, я придобива през 2003 г.

Каруцос представя корицата на Дали заедно с няколко от пергаментовите страници в своя музей до есента.

Разследващата бригада на жандармерията в Клермон-Феран разследва случая.

Кражбата на произведението на Дали е най-новата от поредица кражби във френски музеи.