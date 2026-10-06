Президентката на Северна Македония не е отговорила на писмото на Йотова по случая с Ива Михайлова

Ненамесата в правосъдието и зачитането на съдебната независимост са причините македонската президентка Гордана Силяновска да не отговори на писмото на българската си колежка Илияна Йотова. В интервю за ТВ „Сител" Силяновска обясни, че предпочита да препотвърди тези принципи пред Йотова на четири очи, за да съхрани доверието между тях.

Писмото от София бе изпратено в защита на Ива Михайлова от Кочани - момиче с двойно гражданство (българско и македонско), подсъдимо за фатална катастрофа с един загинал от октомври 2025 г. Поради отнетите ѝ документи Михайлова не може да замине за България, където да подложи на специфично лечение пострадалия си при инцидента гръбнак.

Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд - Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България. Решението беше постановено въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

"Аз написах едно писмо на президента Гордана Силяновска, предлагайки двата варианта - консилиум от български лекари, за да видим как ще се лекува момичето оттук нататък, или да я лекуват там. В това писмо я помолих като човек и като жена да помогне на това 23-годишно момиче да не се стигне до инвалидизация", каза Йотова на 22 август, уточнявайки, че до този момент няма отговор на писмото си до Силяновска.

"Няма да си позволя да се намесвам работата в съда, защото вярвам в независимостта на съдебната власт, вярвам и в нашето здравеопазване. Когато бяхме в София (през юни 2026 г. за участие в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа), колегата ми Тимчо Муцунски (министър на външните работи и външната търговия на Северна Македония) каза, че сме отворени за вашите (българските) лекари, точно както са отворени за обществеността заседанията на съда, спокойно можете да дойдете с екип и с нашите лекари, за да разрешим евентуално този проблем", каза в интервю по ТВ Сител Силяновска.

Тя посочи, че е готова да обсъжда проблемите, за които е отговорна, но няма да се намесва в съдебната система в Северна Македония.