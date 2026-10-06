Във Виетнам банда открадна 2700 котки за месо, полицията арестува 12 заподозрени

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Полицията в Хошимин арестува 12 членове на банда за кражба на котки. Престъпниците са откраднали животните за месо според VNExpress. Заподозрените са признали, че са откраднали приблизително 2700 котки.

Групата е била водена от 39-годишния Лу Тан Бин. Той е купувал откраднатите котки и ги е държал в обект в квартал Тхой Ан, след което ги е препродавал за храна.

Бин е координирал работата на доставчици, които са формирали групи за извършване на кражби в покрайнините на града. Той и неговите съучастници в момента са разследвани за кражба.

Правоохранителните органи започнаха разбиването на бандата на 8 юли по време на акция в община Донг Тан.

Полицията е иззела 50 котки, 55 капана, везни и седем мотоциклета. Властите вече са върнали 13 домашни любимци на собствениците им, а останалите са прехвърлени в центъра за хуманно отношение към животните Havepaws. Там се грижат за котките, докато специалисти се опитват да идентифицират собствениците им.

Полицията моли хората, чиито котки са изчезнали, да се свържат с властите или с центъра Havepaws за идентификация.

Във Виетнам котешкото и кучешкото месо е законно за консумация от човека. Домашните любимци обаче се считат за частна собственост, така че кражбата им се счита за престъпление.